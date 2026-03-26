GP do Japão F1: Lando Norris enfrenta revés técnico, mas acredita no potencial do carro

Não tem sido um começo de época fácil para a McLaren, mas Lando Norris mantém-se otimista. Encontrada a causa dos problemas antes do começo do GP da China, a McLaren procura agora encontrar soluções para regressar ao topo e Norris acredita na capacidade da equipa.

A investigação conduzida pela McLaren, em conjunto com a Mercedes High Performance Powertrains, confirmou danos irreparáveis no sistema de bateria do monolugar de Norris. O problema esteve relacionado com um componente elétrico da unidade motriz, que também afetou o carro de Oscar Piastri ainda antes do arranque da prova chinesa. No entanto, ao contrário do caso do australiano, cuja bateria foi recuperada, a de Norris não pôde ser reparada.

Menos uma bateria para o resto da temporada

Como consequência, Norris dispõe agora de apenas duas baterias para o que resta do campeonato, que prossegue com o Grande Prémio do Japão. Embora o regulamento permita três unidades por época, devido a alterações regulamentares, a situação coloca o piloto britânico em desvantagem face aos adversários.

O início de temporada da McLaren tem sido difícil. Piastri sofreu um acidente a caminho da grelha na Austrália e, na China, a questão técnica acima referida comprometeu as aspirações da equipa para esse fim de semana.

Lando Norris reconheceu o impacto do problema técnico e do duplo abandono na China:

“Claro que isso [o duplo DNS] nos afetou como equipa. Acho que o que mais custou foi o facto de ter estado fora do nosso controlo. Com a HPP, trabalhámos arduamente para perceber o que aconteceu, como aconteceu e porquê, e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que não volta a acontecer.”

Apesar do revés, destacou a aprendizagem retirada do episódio:

“Aprendemos com as situações. Foi um momento difícil para todos nós. Ninguém quer ter um fim de semana assim, especialmente começar um domingo dessa forma. Sim, custou bastante, mas, ao mesmo tempo, foi uma boa oportunidade para aprender, recuar um pouco e avançar para este fim de semana.”

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Confiança no futuro

Apesar das dificuldades, Norris sublinha o potencial do monolugar e a confiança no trabalho da equipa, que procura recuperar terreno face a adversários como Ferrari e Mercedes. O piloto acredita que a McLaren pode voltar a lutar por vitórias e títulos através do desenvolvimento do carro ao longo da temporada.

“O carro tem muito potencial. Não estamos onde queríamos estar, mas dentro da equipa sabemos o que conseguimos alcançar. Somos, neste momento, a terceira melhor equipa, mas gostamos muito mais de estar em primeiro do que em terceiro. O tempo o dirá. Estou confiante de que podemos voltar a esse nível este ano.”

“Não me lembro de quantos pontos estávamos atrás da Mercedes, da Red Bull e da Ferrari em 2024, mas penso que estávamos a mais de 150 pontos e, mesmo assim, conseguimos dar a volta e vencer o campeonato de construtores. Não sei até que ponto estamos atrás agora — já é bastante —, mas acho que ainda não estamos a pensar nisso.”

Quanto ao potencial de evolução, Norris mostrou-se muito otimista:

“Ganhámos os dois últimos campeonatos e o de pilotos no ano passado porque conseguimos construir o melhor carro da grelha, e estou confiante de que podemos voltar a fazê-lo este ano. Só leva tempo. É preciso ter paciência. Mas sim, tenho muita fé na equipa e penso que podemos ter o melhor carro este ano.”

Fotos: MPSA