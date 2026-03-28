GP do Japão, F1: Kimi Antonelli foi o mais rápido no TL3

Kimi Antonelli liderou a terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Japão de 2026, em Suzuka, batendo o colega de equipa George Russell, o que confirmou o favoritismo da Mercedes antes da qualificação.

Na derradeira sessão de preparação, Antonelli registou a melhor volta em 1m29.362s, superando Russell por 0.254s, enquanto Charles Leclerc foi terceiro classificado, a mais de oito décimos do líder. A vantagem da Mercedes foi evidente, com ambos os pilotos a destacarem-se claramente face à concorrência direta da Ferrari e da McLaren.

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A sessão começou de forma relativamente lenta, com a maioria dos pilotos a entrar em pista apenas após os primeiros 15 minutos. Lewis Hamilton estabeleceu a primeira referência com pneus macios, mas Charles Leclerc rapidamente melhorou esse registo. Pouco depois, Antonelli assumiu o controlo ao ser o primeiro a baixar do 1m31s, reforçando posteriormente a sua posição ao tornar-se também o primeiro a entrar no segundo 1m29s durante o fim de semana.

Leclerc ainda conseguiu assumir provisoriamente a liderança a meio da sessão, mas Antonelli respondeu mais tarde, tal como Russell, que também chegou ao topo da tabela por breves instantes. No entanto, o italiano fixou a melhor marca definitiva já na fase final, após nova melhoria de Russell, consolidando a supremacia da Mercedes, que liderou os três sectores em vários momentos.

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Atrás dos três primeiros, Oscar Piastri terminou em quarto, a cerca de um segundo do líder, seguido por Hamilton. Lando Norris, limitado por problemas no sistema ERS que mantiveram o seu monolugar na garagem durante grande parte da sessão, apenas conseguiu rodar nos minutos finais, terminando em sexto, a cerca de 1.2s de Antonelli.

O top 10 ficou completo com Nico Hülkenberg, Max Verstappen, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Verstappen voltou a evidenciar dificuldades, relatando problemas de aderência na frente e comportamento instável do monolugar, sem conseguir recuperar de um desempenho já abaixo do esperado no dia anterior.

Mais atrás, Isack Hadjar liderou o grupo do meio do pelotão, seguido pelos Racing Bulls de Liam Lawson e Arvid Lindblad. Esteban Ocon ficou na frente do colega de equipa Oliver Bearman, que protagonizou um momento de susto com um pião à saída da Spoon Curve, mas sem consequências.

Alex Albon terminou em 16.º, à frente de Carlos Sainz, Franco Colapinto e Valtteri Bottas. Sergio Perez foi apenas 20.º após uma saída de pista na chicane final. A tabela ficou concluída com os Aston Martin de Lance Stroll e Fernando Alonso, ambos a mais de quatro segundos do tempo de referência.

Sem incidentes de maior, a sessão serviu sobretudo para afinações finais, com a Mercedes a destacar-se como principal favorita à pole position, apresentando uma vantagem significativa sobre Ferrari e McLaren.