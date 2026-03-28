GP do Japão F1, Kimi Antonelli: “Estou mesmo muito satisfeito”

Kimi Antonelli garantiu a pole position para o Grande Prémio do Japão, em Suzuka, confirmando o domínio da Mercedes ao longo da qualificação e somando a segunda pole da sua carreira, a segunda consecutiva esta época.

O piloto italiano foi a principal figura da qualificação, liderando de forma consistente e impondo o seu ritmo até à Q3, onde fixou a pole com um tempo de 1:28.778. Mesmo sem melhorar na última tentativa, Antonelli já tinha assegurado uma vantagem confortável, confirmando o forte desempenho evidenciado pela Mercedes ao longo de todo o fim de semana.

George Russell ainda garantiu a primeira linha da grelha, mas ficou a três décimos do colega de equipa, sem conseguir acompanhar o ritmo do italiano. Kimi Antonelli mostrou-se satisfeito com o desempenho na qualificação, destacando a consistência ao longo da sessão:

“Estou super feliz com a sessão. Foi boa, foi limpa. Senti-me muito bem no carro e, em cada volta, fui melhorando. É pena a última volta, por causa de uma travagem queimada na Curva 11, mas foi uma boa sessão. Estou mesmo muito satisfeito.”