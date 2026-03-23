GP do Japão F1: Jak Crawford no lugar de Fernando Alonso no TL1
Jak Crawford, piloto de desenvolvimento da Aston Martin, vai participar na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Japão, substituindo Fernando Alonso ao volante do AMR26.
Esta será a terceira participação de Crawford em sessões de treinos livres de Fórmula 1 com a Aston Martin, depois das experiências realizadas no México e em Abu Dhabi na temporada anterior. O piloto, de 20 anos, continua assim a somar quilómetros e experiência ao mais alto nível.
A sessão em Suzuka representa mais um passo no seu processo de evolução, permitindo-lhe aplicar em pista o trabalho desenvolvido no simulador da equipa, em Silverstone. Paralelamente, a sua presença contribui também para o trabalho técnico da estrutura, através da recolha de dados e feedback.
Crawford chega a esta oportunidade após uma época consistente na Fórmula 2, onde terminou na segunda posição do campeonato, reforçando o seu estatuto como um dos jovens mais promissores do panorama internacional.
O jovem mostrou-se entusiasmado com a oportunidade, afirmando que “estou muito entusiasmado por voltar a pilotar pela equipa em Suzuka. É um circuito histórico e exigente, e mal posso esperar para aplicar em pista tudo o que aprendi no simulador. Um grande obrigado à equipa por esta oportunidade. Tal como nas sessões anteriores, quero aproveitar ao máximo e aprender o mais possível”.
Já Mike Krack, responsável de pista da Aston Martin, destacou a importância desta participação, afirmando que “é excelente podermos dar ao Jak mais uma oportunidade em FP1, como parte do nosso compromisso com o desenvolvimento de jovens talentos. Ele tem trabalhado arduamente, sobretudo no simulador em Silverstone, e esta sessão permitirá continuar a ganhar experiência em pista”, sublinhando que “é uma oportunidade importante para a sua evolução, ao mesmo tempo que contribui para a equipa com dados e feedback relevantes”.
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