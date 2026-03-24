GP do Japão F1: Honda ainda procura causa das vibrações

A Honda ainda procura a raiz do problema que tem afetado as suas unidades motrizes no arranque da época de 2026. O construtor japonês tem sentido enormes dificuldades em acompanhar o resto do pelotão e, em Suzuka, o cenário não deverá ser muito animador.

O tempo de entusiasmo em torno da parceria Aston Martin/Honda já se esgotou e agora apenas persistem as dúvidas. Os primeiros tempos deste regresso da Honda à competição são muito semelhantes ao regresso que protagonizou com a McLaren em 2015, com problemas fundamentais que têm atormentado os engenheiros da estrutura japonesa e da Aston Martin.

Vibrações persistem

O problema central consiste nas vibrações, por vezes extremas, que afetam toda a unidade motriz, provocando avarias. Essas vibrações também impedem a chegada a regimes mais elevados, o que compromete a performance e a fiabilidade do conjunto, assim como o conforto dos pilotos. A Honda tem desenvolvido esforços para resolver esta situação, ainda sem progressos claros.

Shintaro Orihara, engenheiro-chefe da Honda, admitiu que, apesar das melhorias vistas no GP da China, ainda está por determinar a causa das vibrações:

“Na China, fizemos alguns progressos ao nível da fiabilidade da bateria, graças à redução das vibrações que afetavam os sistemas. Mas temos de encontrar mais soluções para determinar a causa das vibrações que afetam os pilotos.

Também concentrámos os nossos esforços no intervalo entre a China e o Japão para continuar a melhorar a nossa fiabilidade. Mas o nosso desempenho ainda não está onde queremos, sobretudo no que diz respeito à gestão de energia.”

Gestão de energia será um desafio tremendo

O circuito de Suzuka vai ser um teste duro para a Aston Martin/Honda, com a exigência na gestão de energia a ser do mesmo nível da que assistimos em Melbourne:

“O circuito de Suzuka é muito exigente na gestão de energia, por isso utilizámos as aprendizagens da Austrália e da China para nos prepararmos melhor para o Grande Prémio do Japão. Não estamos no nível em que queríamos estar à entrada para este fim de semana. Mas vamos continuar a trabalhar arduamente para maximizar o nosso pacote. Estamos ansiosos por ver o público da casa e os fãs da Honda. Quero que vejam que fizemos alguns progressos desde o Bahrein.”

Foto: MPSA