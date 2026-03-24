GP do Japão F1: Haas apresenta nova decoração inspirada em Godzilla

A decorações especiais são cada vez mais uma ferramenta utilizada pelas equipas para criar momentos marcantes ao longo da época. Além de uma ferramenta de marketing poderosa, são também a oportunidade para vermos esquemas de cores diferentes, o que anima sempre os fãs. A Haas tem apostado regularmente neste truque e para o GP do Japão apresenta novidades.

A equipa americana apresentou uma decoração especial inspirada em Godzilla para o Grande Prémio do Japão, numa colaboração inédita com a produtora japonesa TOHO. A iniciativa surge no âmbito de um acordo que se prolonga ao longo da temporada de 2026.

Os monolugares VF-26 vão exibir esta pintura exclusiva em Suzuka, numa prova que assume particular relevância para a equipa, com a parceira Toyota Gazoo Racing a “jogar em casa”. A revelação da nova imagem teve lugar em Tóquio, marcando o arranque de uma parceria que pretende aproximar o desporto motorizado de novos públicos.

A colaboração com a icónica figura de Godzilla inclui ainda ativações previstas ao longo da época, com destaque para o Grande Prémio dos Estados Unidos, onde está planeada uma ação de maior dimensão.

Em termos desportivos, a Haas atravessa um início de temporada positivo, afirmando-se como uma das referências na luta do meio do pelotão. A equipa ocupa atualmente o quarto lugar no campeonato de construtores, beneficiando, em grande parte, do desempenho consistente de Ollie Bearman, responsável pela totalidade dos pontos conquistados até ao momento.

A formação norte-americana pretende agora dar continuidade a esse momento em Suzuka, um circuito exigente que colocará novos desafios ao VF-26, mas onde a equipa acredita poder manter a competitividade demonstrada nas primeiras provas.

Ayao Komatsu, chefe de equipa, destacou a relevância da parceria:

“Esta é uma oportunidade extraordinária para mostrar a nossa marca a novos públicos, sendo uma estreia tanto para a TGR Haas F1 Team como para a TOHO. É uma honra trazer um ícone global como o Godzilla para este desporto”, sublinhando a intenção de unir diferentes comunidades de fãs ao longo da temporada.

Já Ollie Bearman valorizou o simbolismo da corrida e da nova imagem, referindo que “adoro o facto de o Japão ser outra ‘corrida em casa’ para a equipa — é uma cidade espetacular e os fãs são extremamente apaixonados. Sinto que esta parceria com o Godzilla é algo que só a Haas poderia fazer”.

Sobre o desempenho em pista, Bearman afirmou que “o VF-26 tem sido um carro consistente nas primeiras corridas e o início de temporada tem sido muito positivo”, acrescentando que a equipa pretende manter esse ritmo nas próximas provas.

Por sua vez, Komatsu reforçou a ambição para Suzuka. “Queremos dar continuidade ao impulso das primeiras corridas, focar nos aspetos fundamentais e tentar colocar ambos os carros nos pontos”.