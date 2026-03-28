GP do Japão F1, George Russell: “Tivemos sorte em ficar em 2.º”
George Russell garantiu o segundo lugar na qualificação para o Grande Prémio do Japão, em Suzuka, ficando atrás do colega de equipa Kimi Antonelli, que voltou a assegurar a pole position.
O piloto britânico partiu para a qualificação com expectativas elevadas, mas acabou por não conseguir acompanhar o ritmo de Antonelli. Apesar de assegurar um lugar na primeira linha da grelha, Russell terminou a três décimos do italiano, evidenciando dificuldades em extrair o máximo rendimento do seu monolugar.
Ao longo da sessão, o #63 mostrou sinais de inconsistência, sobretudo após alterações efetuadas depois do TL3, que terão condicionado o seu desempenho na qualificação. O piloto queixou-se de falta de aderência no eixo traseiro ao longo das três sessões, e os três décimos de distância para Antonelli foram surgindo consistentemente. Ainda assim, conseguiu garantir a segunda posição, o que permite encarar a corrida com otimismo.
George Russell reconheceu o mérito do colega de equipa e admitiu dificuldades ao longo da sessão:
“Ele [Antonelli] fez novamente um grande trabalho. Foi uma sessão muito estranha para nós. Fomos muito rápidos durante todo o fim de semana. Fizemos alguns ajustes depois do TL3 e, no início da qualificação, não tínhamos ritmo nenhum. Por isso, precisamos de perceber o que aconteceu. Tivemos sorte em ficar em 2.º. Nos últimos dois fins de semana, as coisas não correram bem na qualificação, mas a corrida é amanhã e ainda há muito em jogo.”
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