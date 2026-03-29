GP do Japão F1: George Russell, frustrado, sente que a vitória lhe escapou

George Russell considerou o Grande Prémio do Japão de 2026 uma corrida “frustrante”, acreditando que poderia ter lutado pela vitória não fosse o impacto decisivo do Safety Car em Suzuka.

O piloto da Mercedes recuperou de um arranque difícil e chegou a discutir a liderança com Oscar Piastri, mantendo-se na luta pelos primeiros lugares antes da sua paragem nas boxes. No entanto, o momento escolhido para o pit stop revelou-se determinante, já que a entrada do Safety Car logo depois beneficiou diretamente o colega de equipa Kimi Antonelli, que assumiu a liderança da corrida após a sua paragem.

A partir daí, Russell viu a sua corrida complicar-se ainda mais. Perdeu posições no recomeço, primeiro para Lewis Hamilton e depois para Charles Leclerc, num contexto marcado por limitações na gestão de energia. Apesar de ainda recuperar uma posição, não conseguiu alcançar o pódio, terminando em quarto lugar.

George Russell não escondeu a frustração com o desfecho da corrida:

“Se [o safety car] tivesse entrado numa volta diferente, provavelmente teria sido uma vitória. Isso é frustrante. Tudo o que podia correr mal, correu mal. Obviamente, ambos fizemos maus arranques — o meu foi um pouco menos mau; o timing do Safety Car; no recomeço, tive um limite de recuperação de energia, o que significava que não conseguia recarregar a bateria, semelhante ao que aconteceu com alguns pilotos nas largadas. Não tinha bateria para o recomeço — o Lewis passou-me — e depois tive outro problema de bateria quando o Charles me ultrapassou. Como disse, com uma volta de diferença, estaríamos provavelmente a ter uma conversa muito diferente.”