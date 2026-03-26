GP do Japão F1: George Russell diz que Suzuka é teste ideal para os novos regulamentos

Suzuka será o “teste final” aos novos regulamentos, antes da reunião que deverá trazer mudanças. George Russell acredita que este fim de semana pode ser importante para entender a validade das novas regras.

Russell considera que o Grande Prémio do Japão poderá funcionar como uma verdadeira oportunidade de validar os novos regulamentos da Fórmula 1. O britânico recorda que a edição de 2025 em Suzuka foi “super aborrecida”, sublinhando que o traçado japonês oferece um desafio técnico excecional, mas nem sempre resulta em boas corridas. No ano passado, registaram‑se cerca de 15 ultrapassagens, um número modesto, certo, mas que não deve servir de barómetro único da qualidade de uma corrida.

Qualificação intensa, corrida mais morna

Conhecida pelo seu ritmo fluido e pelas curvas de elevada exigência, Suzuka continua a ser uma das pistas mais exigentes do calendário. As voltas de qualificação são frequentemente espetaculares e das melhores do ano, mas o domingo de corrida tende a revelar‑se menos animado em termos de ação em pista, com menos oportunidades de ultrapassagem.

Russell acredita que esta prova poderá ajudar a verificar de forma efetiva as novas diretrizes técnicas de 2026. Após a corrida, está previsto um encontro entre os responsáveis da Fórmula 1 para avaliar possíveis ajustes. De acordo com algumas fontes, o foco principal poderá incidir sobre o formato de qualificação, com a introdução de um modo específico de regeneração e utilização da bateria, enquanto as corridas não deverão sofrer alterações substanciais.

“A geração anterior de carros era perfeitamente adequada para uma pista como Suzuka, porque os carros do passado tinham muito downforce a alta velocidade, e penso que os tempos por volta que vimos no ano passado foram provavelmente os mais rápidos que já vimos em Suzuka, mas a corrida foi extremamente aborrecida”, disse Russell à comunicação social.

“Portanto, sim, seremos mais lentos nas curvas este ano, e penso que será provavelmente uma corrida com apenas uma paragem, como no ano passado. Mas foi também uma corrida de apenas uma paragem na China, e foi uma corrida muito emocionante.

“Penso que este será um bom teste para o regulamento, se esta pista se tornar agora uma corrida emocionante, quando antes era uma corrida aborrecida, isso será bastante interessante.”

Mercedes vs Ferrari novamente no horizonte

Apesar da reconhecida força da Ferrari nas curvas, onde a equipa italiana tem mostrado vantagem, Russell mostrou‑se confiante de que a Mercedes dispõe de argumentos técnicos suficientes para se manter competitiva em Suzuka, especialmente nas retas. Este será talvez o maior desafio da Mercedes até agora. A valia do chassis da Ferrari em zonas mais sinuosas deverá revelar‑se no Japão. E, se é certo que a vantagem continua do lado das Flechas de Prata, não se deve descartar a Ferrari das apostas para o triunfo.

Foto: MPSA