GP do Japão F1: FIA lança declaração após incidente de Oliver Bearman

A FIA lançou uma declaração na sequência do incidente de Oliver Bearman no GP do Japão, tendo em conta as discussões que têm acontecido relativas aos novos regulamentos.

Bearman terminou a corrida mais cedo, depois de ter sido obrigado a atirar o carro para a relva ao chegar a uma curva a uma velocidade muito superior à de Franco Colapinto, que estava numa fase de recuperação de energia. Um incidente que resultou num impacto violento nas proteções da pista. Muitos pilotos já tinham avisado que este tipo de incidentes iria acontecer e, à terceira corrida, aconteceu mesmo.

Em resposta a esse incidente, a FIA lançou a seguinte declaração:

“Desde a sua introdução, o regulamento de 2026 tem sido objeto de discussões contínuas entre a FIA, as equipas, os fabricantes de unidades motrizes, os pilotos e a FOM. Por definição, este regulamento inclui uma série de parâmetros ajustáveis, particularmente em relação à gestão de energia, que permitem a otimização com base em dados do mundo real.

A posição consistente de todas as partes interessadas tem sido a de que uma revisão estruturada teria lugar após a fase inicial da época, para permitir a recolha e análise de dados suficientes. Por conseguinte, estão agendadas várias reuniões para abril, para avaliar o funcionamento do novo regulamento e determinar se são necessários ajustes.

Quaisquer potenciais ajustes, particularmente os relacionados com a gestão de energia, requerem uma simulação cuidadosa e uma análise detalhada. A FIA continuará a trabalhar em estreita e construtiva colaboração com todas as partes interessadas para garantir o melhor resultado possível para o desporto, e a segurança continuará sempre a ser um elemento central da missão da FIA. Nesta fase, qualquer especulação sobre a natureza das possíveis alterações seria prematura. Mais informações serão oportunamente comunicadas.”

A FIA confirmou o que já se sabia: em abril irá reunir com todas as partes interessadas com o intuito de encontrar soluções, deixando para depois a avaliação concreta do incidente. Mas parece claro que não poderão existir alterações apenas na qualificação e que são necessárias mudanças na forma como o sistema opera nas corridas, pois este tipo de incidentes pode colocar em causa a integridade física dos pilotos.

Foto: MPSA