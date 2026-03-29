GP do Japão F1, Fernando Alonso: “Pelo menos terminámos a primeira corrida”
Fernando Alonso terminou o Grande Prémio do Japão, na 18.ª posição, numa corrida marcada por dificuldades para a Aston Martin, mas também por um momento pessoal marcante para o piloto espanhol.
O fim de semana ficou condicionado por limitações claras de desempenho do monolugar, com Alonso a não conseguir lutar por posições relevantes e a evidenciar a falta de ritmo esperada. Ainda assim, conseguiu terminar a corrida — um objetivo importante depois dos abandonos anteriores — numa prestação sem grandes momentos de destaque. A Aston Martin continua a enfrentar problemas de competitividade e fiabilidade, mantendo-se longe dos seus adversários diretos.
Além disso, persistiram as dificuldades com as vibrações no monolugar, embora com ligeiras melhorias face a corridas anteriores. O piloto descreveu uma corrida tranquila, mas pouco competitiva, focada sobretudo na recolha de dados e na tentativa de compreender melhor os problemas do carro. Com uma pausa no calendário, a equipa vê agora uma oportunidade para trabalhar em soluções.
Fernando Alonso, citado pelo jornal A Marca, destacou a importância de terminar a corrida e os desafios enfrentados:
“Agora vou para casa descansar… ou não descansar [Alonso foi pai recentemente]. Temos muitas coisas por fazer, uma delas era terminar uma corrida. Não o fizemos nem na Austrália, nem na China, e também não cumprimos a quilometragem nos testes. Pelo menos terminámos diante dos adeptos japoneses e tentámos aprender coisas. O ritmo foi muito fraco durante todo o fim de semana e não melhorou na corrida. Ainda temos muito para evoluir, mas pelo menos terminámos a primeira corrida.”
Sobre as vibrações, acrescentou:
“As vibrações ainda estavam lá, talvez um pouco menos do que noutras corridas. Não foi fácil, mas eram suportáveis para terminar. Foi uma corrida tranquila, bastante aborrecida, e queríamos recolher informação para a equipa.”
O espanhol apontou ainda à pausa no calendário como oportunidade:
“Não muda muito. O trabalho será o mesmo, vamos tentar encontrar soluções. Talvez esta pausa nos ajude a evitar momentos difíceis. Temos de deixar a equipa trabalhar para encontrar soluções.”
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