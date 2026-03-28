GP do Japão F1: Fernando Alonso ficou animado com as sensações de ontem… mas hoje voltou a ser pior

Fernando Alonso terminou a sexta-feira com um sentimento bem mais positivo, mas o sábado trouxe novamente desilusão e um carro pouco competitivo.

O piloto da Aston Martin voltou a deparar-se com vibrações no carro, o problema central que tem afetado sobremaneira os monolugares da equipa de Silverstone, mas que parecia estar controlado durante os treinos. Se ontem as indicações eram positivas, hoje as dificuldades regressaram sem alterações evidentes, tornando a situação difícil de compreender e gerir em pista.

Estas limitações surgem num fim de semana em que a equipa já esperava falta de competitividade, estando focada apenas em melhorar a fiabilidade e encontrar soluções. Depois da réstia de esperança na sexta, nova desilusão para o piloto espanhol.

Fernando Alonso descreveu a situação como inconsistente e difícil de explicar:

“Continua a ser o maior fator limitador. Ontem, o carro parecia completamente normal, praticamente sem vibrações, por isso estava muito confiante. Esta manhã entrei no carro e tinha as mesmas vibrações de sempre. Não mudámos nada, por isso é um pouco difícil de perceber.”

O piloto espanhol acrescentou ainda:

“Estamos a analisar todas as alterações que fizemos durante a noite para garantir que havia algo ontem no carro que ajudava a reduzir as vibrações. Parece ser algo um pouco aleatório. Vamos ver amanhã. Comparando os testes e as duas primeiras sessões até ontem, estava definitivamente 80% melhor.”

Foto: MPSA