GP do Japão F1: Falta 1 hora para o fim do evento | AutoSport

Como estipulado pelo regulamento da F1 e para evitar cenas como as do GP do Canadá de 2011 (e até o GP da Bélgica 2021), o evento terá de decorrer em três horas, depois do arranque do mesmo. Ora no caro do GP do Japão, com a interrupção motivada pela chuva que continua a cair, já passaram duas horas desde o arranque, pelo que temos apenas mais 60 minutos pela frente.

Sabemos que com apenas 2 voltas, não será atribuída pontuação, com até 25% das voltas programadas feitas (14 voltas em Suzuka), pontuam os primeiros seis pilotos , entre 25 e 50% (volta 15 e 27) teremos 50% dos pontos atribuídos (13 pontos para a vitória seguindo-se 10,8,6,5,4,3,2,1), com até 75% da prova cumprida temos a atribuição de pontos parcial (19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1) e, nessa altura, a volta mais rápida já dá um ponto. Veremos quantas corridas poderemos ter nesta manhã.