GP do Japão F1: Esteban Ocon falou dos “guerreiros do teclado” e das ameaças de morte

Esteban Ocon falou sobre o que aconteceu após um incidente com Franco Colapinto durante o Grande Prémio da China, um episódio que acabou por prejudicar a corrida do piloto argentino. Ocon comentou as ameaças de morte que recebeu e o apoio da FIA que recebeu devido aos abusos que recebeu nas redes sociais.

Após a corrida chinesa, o francês admitiu imediatamente que o erro foi seu e optou por esclarecer a situação diretamente com Colapinto. Os dois pilotos falaram após o incidente, com Ocon a pedir desculpa, permitindo que a relação entre ambos se mantivesse positiva. Apesar do impacto do acidente, Colapinto conseguiu recuperar e terminou a corrida na décima posição.

O episódio gerou uma forte reação nas redes sociais, com Ocon a ser alvo de mensagens de ódio, incluindo ameaças de morte. Ainda assim, o piloto afirmou não ter dado demasiada atenção a essas reações, preferindo focar-se na resolução do incidente com o colega de pista.

“O mais importante para mim foi falar diretamente com o Franco”

“Obviamente, aconteceram muitas coisas”, disse Ocon citado pelo jornal a Marca. “Para ser sincero, não prestei demasiada atenção, mas vi o que estava a acontecer na Internet. O mais importante para mim foi falar diretamente com o Franco, dizer-lhe o que realmente pensava e que lamentava o incidente, porque foi culpa minha. Tivemos uma boa conversa, ficou tudo bem entre nós, claro, e fico contente por, apesar de tudo, ele ter feito uma boa corrida e conseguido somar pontos, o que foi positivo.”

Entretanto, Ocon revelou ter recebido uma carta de apoio do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, numa altura em que o combate ao abuso online tem sido tema de discussão no desporto. O piloto francês defende que este tipo de comportamento não deve ser tolerado, considerando que o abuso nas redes sociais deve ter consequências e não tem lugar no desporto.

“A FIA, o presidente, enviou-me uma carta depois, por isso tem sido um tema de conversa. Sem dúvida, qualquer tipo de abuso online que tenhamos visto não deve ser tolerado e deve ter consequências graves. Não deve ter lugar no desporto nem na nossa categoria em geral. Mas, como sabes, são os ‘guerreiros do teclado’, é assim que são. Acho que, no futuro, isto vai ganhar mais importância e provavelmente haverá mais consequências para estas pessoas.”

Foto: MPSA