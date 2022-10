GP do Japão F1: Drive Through | AutoSport

No final do GP do Japão escolhemos as prestações que menos convenceram e que episódios que marcaram pela negativa o regresso da Fórmula 1 a Suzuka, um dos palcos icónicos da disciplina.

Ferrari

O F1-75 deu um ou outro sinal que podia ser ameaça ao RB18 em Suzuka, mas não passou disso mesmo. Ainda na qualificação ficou visível que o carro italiano degradava mais pneu e isso voltou a acontecer na corrida, apesar da chuva.

Com Carlos Sainz arredado da corrida ainda na volta inaugural, Charles Leclerc não conseguiu acompanhar Max Verstappen, tendo sofrido muito desgaste nos pneus intermédios, perdendo depois a segunda posição em resultado da penalização de 5 segundos.

Mercedes

A Mercedes deu boas indicações num treino, mas depois foi ‘engolida’ pelos pilotos da Alpine que conseguiram intrometer-se naquela que costuma ser uma área exclusiva dos ‘Flechas de Prata’, ou seja, atrás de Red Bull e Ferrari, mas à frente do resto do pelotão.

Foi visível, até por não haver ativação do DRS, que em corrida, Lewis Hamilton não tinha a mesma velocidade de ponta do Alpine, mas também nas zonas mais sinuosas do circuito japonês não tinha uma vantagem suficiente para ultrapassar Esteban Ocon.

George Russell, depois de alguns momentos sem conseguir subir ao top 10, fez boas ultrapassagens terminando no 8º lugar.

Dois Grande Prémios que não correram bem para a Mercedes.

McLaren

Depois de assumirem o quarto posto do campeonato de construtores, a McLaren voltou a perder para a Alpine. Incapazes sequer de igualar o ritmo dos franceses, tanto em qualificação como em corrida, têm agora um défice de 13 pontos. Isto aconteceu no circuito onde, segundo os responsáveis da equipa de Woking, as atualizações fariam mais diferença.

Fórmula 1/FIA

Às vezes é difícil encontrar argumentos para a nossa paixão pela Fórmula 1 e para cativar novos fãs. No Japão aconteceram muitas coisas que nunca deviam ter acontecido e outras que têm de ser melhoradas.

Gruas dentro de pista em condições de fraca visibilidade, com pilotos a assustarem-se e outros a tentar manter os pneus com temperatura que passam muito rente a esse veículos. E não foi apenas Pierre Gasly. Mas isso não se viu na transmissão, assim como uma das melhores lutas, ou até a melhor, da corrida. Sebastian Vettel e Fernando Alonso lado a lado chegaram à linha de meta e todos os fãs foram privados desse espetáculo. Sem isso, para que serve ver F1?

Ou seja, tivemos casos graves de insegurança para os pilotos, uma demora imensa para recomeçar a corrida, perdemos muita da boa ação dentro de pista e ainda foi descoberta uma lacuna no regulamento que resultou na coroação do Campeão do Mundo com muito espanto e sem certeza que seria verdade… a Fórmula 1, assim perde muito.

Haas

2021 foi um ano perdido com esperanças de levar a Haas à luta no meio do pelotão com o novo regulamento e a nova geração de monolugares nesta época. A equipa norte-americana começou bem e parecia estar no trilho de regressar à luta pelo quarto ou quinto lugar da classificação. No entanto, chegam às últimas quatro corridas quase sem desenvolver o carro e no antepenúltimo lugar do campeonato, empatados com a AlphaTauri.

Parece que o plano não está a correr bem.