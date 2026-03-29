GP do Japão F1: Corrida movimentada dá segunda vitória a Kimi Antonelli

Kimi Antonelli venceu o Grande Prémio do Japão de 2026, em Suzuka, com uma vantagem de 15 segundos, após uma recuperação notável — apesar de ter largado da pole.

A corrida ficou marcada por um início atribulado para Antonelli, que perdeu cinco posições na largada, em mais um mau arranque, mas recuperou ao longo da prova e beneficiou do Safety Car. Após a relargada, o piloto da Mercedes impôs um ritmo superior e distanciou-se da concorrência.

Oscar Piastri garantiu o segundo lugar, confirmando a evolução da McLaren, numa corrida em que o australiano pareceu ter argumentos para discutir a vitória. Piastri destacou-se com um arranque forte e manteve-se competitivo, embora o Safety Car tenha comprometido as suas hipóteses de lutar por algo mais. Charles Leclerc fechou o pódio após uma exibição sólida, marcada por excelentes ultrapassagens. Leclerc protagonizou uma corrida consistente e uma luta intensa com Lewis Hamilton e George Russell pelo pódio, conseguindo assegurar o terceiro lugar.

Russell terminou em quarto, após uma corrida menos conseguida, apesar de um primeiro stint muito forte. O seu esforço caiu por terra com a entrada do Safety Car e, a partir daí, perdeu o norte — e o pódio. Seguiu-se Lando Norris, numa corrida discreta, apesar do bom arranque e Hamilton, que ainda esteve na luta pelo pódio, mas não teve andamento para lá se manter.

Pierre Gasly foi um dos destaques da prova, com uma excelente corrida que lhe valeu o sétimo lugar, à frente de Max Verstappen, sem ritmo para passar o Alpine. Liam Lawson (ajudado pelo Safety Car) foi nono e Esteban Ocon conquistou os primeiros pontos do ano, completando o top 10.

O momento da corrida foi o acidente de Oliver Bearman, que para evitar o choque com o carro de Franco Colapinto (que estava a regenerar), foi à relva e perdeu o controlo do carro. Este terá sido o primeiro incidente provocado pela diferença de fases de gestão de energia. Colapinto, estava mais lento e Bearman chegou muito mais rápido à curva Spoon. O diferencial de velocidade fez o resto. Bearman saiu a coxear, mas tem apenas uma contusão no joelho. Mas este é o primeiro aviso de algo que alguns pilotos já por várias vezes manifestaram preocupação.

O filme da corrida

Foi com bancadas repletas do caloroso público japonês que o Circuito de Suzuka se apresentou poucos minutos antes do GP do Japão. As condições para a corrida eram ótimas, com 19 °C de temperatura do ar e 35 °C de temperatura da pista. Com 53% de humidade no ar, a probabilidade de chuva era de 0%.

Kimi Antonelli largava da pole, seguido de George Russell e Oscar Piastri, com Charles Leclerc e Lando Norris por perto, no que prometia ser um arranque quente. O procedimento de largada foi adiado em dez minutos devido a um aparatoso acidente numa das categorias de suporte, que obrigou a reparações nas barreiras da Curva 12.

As escolhas de pneus para este arranque explicam-se de forma rápida: todos os pilotos, exceto Valtteri Bottas, optaram pelos pneus médios, com o finlandês da Cadillac a escolher os compostos duros. Com 22 carros reunidos na grelha pela primeira vez este ano, era tempo de começar a terceira corrida da época (53 voltas).

Watch the race start 🎥 A brilliant getaway for Piastri 💨#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/NAUfrshrc6 — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Oscar Piastri conseguiu um arranque fenomenal e agarrou a liderança na primeira curva, seguido de Charles Leclerc e Lando Norris. Kimi Antonelli perdeu cinco posições e caiu para o sexto lugar, enquanto George Russell ficou-se pelo quarto posto. Os pilotos da Audi também perderam muitas posições (Gabriel Bortoleto, quatro; Nico Hülkenberg, seis) e Oliver Bearman subiu três lugares até ao 15.º.

Na volta 2, os pilotos da Mercedes começavam a sua recuperação com um ritmo muito forte, enquanto Max Verstappen subia ao segundo posto à custa do colega de equipa, Isack Hadjar. A luta entre os dois abriu a porta a Esteban Ocon, que agarrou o 10.º posto. Ao mesmo tempo, Russell passava Norris e subia ao terceiro lugar. Pouco depois, Charles Leclerc, com problemas na entrega de energia elétrica, não conseguia defender-se de Russell, que, na volta 4, alcançava o segundo posto.

Na volta 5, Piastri via Russell aproximar-se, com Leclerc em terceiro e Norris em quarto, sob a pressão de Antonelli, com Hamilton por perto para aproveitar algum deslize. Mais atrás, Verstappen ganhava mais uma posição — desta vez a Arvid Lindblad — e era agora oitavo.

⏪ Rewind to Russell and Piastri battling for the lead #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/cXYVFz7R7S — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

A segunda mudança de liderança aconteceu na volta 8, com Russell a ultrapassar Piastri na última chicane, tendo o australiano respondido de imediato para regressar ao topo da tabela. A luta entre Norris, Leclerc e Antonelli também aquecia. Foi preciso esperar até à volta 11 para Antonelli conseguir concluir a manobra sobre Norris.

A progressão de Antonelli continuou, e passou Leclerc na volta 16 — manobra prontamente devolvida pelo monegasco, que recuperou o lugar provisório no pódio. Mais atrás, Lindblad e Hadjar protagonizavam a luta mais intensa, com o britânico a defender-se vigorosamente dos ataques do francês.

Lando Norris foi o primeiro a entrar nas boxes, na volta 17, calçando pneus duros. Leclerc foi o segundo a trocar de pneus, para se defender do undercut de Norris — o que aconteceu sem dificuldade. Na volta 19, o líder da corrida entrou para colocar pneus duros, entregando a liderança a Russell, com Antonelli a aproximar-se do colega de equipa. Nesta fase, Antonelli era claramente mais rápido que Russell, e o britânico começava a fazer contas à melhor forma de levar a corrida a bom porto, com a paragem mais cedo dos McLaren a causar dores de cabeça à Mercedes.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Na volta 22, Russell entrou nas boxes para colocar pneus duros, com Antonelli a regressar ao primeiro lugar. Segundos depois, Oliver Bearman provocou a entrada do Safety Car, após uma saída de pista. Quem lucrava era Antonelli, Hamilton e Gasly — o top 3 que podia entrar nas boxes e beneficiar de uma paragem “mais barata”. Com esta neutralização surgida na janela de trocas, quem ainda não tinha parado aproveitou para fazê-lo.

Na volta 28, a corrida recomeçou e Kimi Antonelli afastou-se de Piastri, enquanto Russell foi ultrapassado por Hamilton, que subiu ao terceiro posto. O britânico da Mercedes era pressionado por Leclerc, com Norris atento.

Kimi Antonelli tirou bilhete e afastou-se de Piastri, enquanto Hamilton se mantinha perto do australiano.

Na volta 31, Lance Stroll foi chamado às boxes devido a problemas no seu monolugar, em mais uma tarde negra para a Aston Martin. A vinte voltas do fim, Antonelli tinha perto de quatro segundos de vantagem sobre Piastri e parecia bem encaminhado para a sua segunda vitória na F1.

Russell começava a pressionar Hamilton, sem conseguir encontrar forma de superar o #44 da Ferrari. Pouco depois, Leclerc conseguiu ultrapassar Russell, provavelmente em diferentes fases de entrega de energia elétrica. A luta seguinte foi entre Hamilton e Leclerc: os colegas de equipa proporcionaram um excelente espetáculo, abrindo ao mesmo tempo, uma janela de oportunidade para Russell. Na volta 42, Leclerc executou uma manobra brilhante e subiu ao terceiro lugar, superando Hamilton numa ultrapassagem milimétrica na Curva 1.

LAP 41 & 42/53 Brilliant battling between the Ferraris 💪 And Leclerc gets through into the final podium place#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/ii27lrWG1M — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

A dez voltas do fim, Antonelli dispunha de dez segundos de vantagem. Piastri parecia bem instalado no segundo lugar, Leclerc era terceiro e Russell acabara de celebrar a ultrapassagem a Hamilton, que agora era quinto, à frente de Norris. Gasly, Verstappen, Lawson e Ocon completavam o top 10.

Na volta 48, Norris subiu ao quinto lugar, à custa de Hamilton, mas a resposta do #44 foi pronta e o Ferrari regressou ao top5 alguns segundos depois. Na frente, Leclerc aproximava-se de Piastri, que teria uma tarefa complicada para se defender do #16, que tinha também de estar atento aos ataques de Russell, que ainda queria um lugar no pódio. E a vontade do britânico materializou-se na volta 51, mas apenas temporariamente, com Leclerc a voltar a fazer uma manobra impressionante na curva 1. Um pouco atrás, Norris também voltava ao quinto posto, com Hamilton a deixar de ter argumentos para responder.

A bandeira de xadrez foi mostrada pouco depois, com Antonelli a festejar a vitória, com Piastri e Lecelrc no Pódio.