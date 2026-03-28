GP do Japão F1, Charles Leclerc: “Não suporto estas novas regras na qualificação”

Charles Leclerc voltou a demonstrar o seu desagrado quanto à nova regulamentação. A exigência na gestão de energia continua a desagradar alguns pilotos e Leclerc não tem escondido isso.

O piloto monegasco sempre foi considerado um dos mais rápidos do pelotão, muito por culpa das espantosas voltas que era capaz de fazer em qualificação. Foram várias as vezes em que Leclerc levou o carro a níveis que poucos esperavam. Isso era feito recorrendo a coragem e talento. Coragem para travar mais tarde, acelerar mais cedo e levar mais velocidade para as curvas. E isso era feito com recurso ao seu imenso talento que permitia segurar o carro nessas condições, as vezes um pouco para lá do limite. Agora, um pouco para lá do limite significa que o sistema de gestão de energia vai-se intrometer e estragar uma volta que podia ser impressionante.

Ainda no carro, quando se dirija para as boxes, Leclerc soltou um desabafo que é compreensível:

“Honestamente não suporto estas novas regras na qualificação. É uma piada do c******. Sou mais rápido nas curvas, acelero mais cedo. F*****, perco tudo nas retas.”

o Leclerc tava putaço com o novo regulamento no rádio com o engenheiro depois da classificação: 🗣️"Piada do caralho" pic.twitter.com/NTaT2aJsoq — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) March 28, 2026

Foto: MPSA