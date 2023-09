GP do Japão F1: Aston Martin mantém-se firme | AutoSport

A Aston Martin parece uma sólida candidata ao top-10 após os treinos de sexta-feira, com Fernando Alonso a ser o mais forte dos dois pilotos dos carros verdes, enquanto Lance Stroll recuperava a velocidade depois de ter falhado a última corrida na sequência de um forte acidente na qualificação.

A Aston Martin não teve desempenho nas curvas de média e alta velocidade em relação à Red Bull, Ferrari e McLaren e provavelmente enfrentará uma ameaça de Alex Albon, piloto da Williams – que esteve muito rápido numa só volta, cortesia de uma enorme vantagem de velocidade nas retas – na luta pela Q3.

Os dois têm melhor ritmo de corrida do que o resto do meio do pelotão, o que sugere que os pontos para ambos os carros serão uma expetativa mínima.