GP do Japão F1, Arvid Lindblad: “Estou muito orgulhoso de mim”
Arvid Lindblad terminou a qualificação para o Grande Prémio do Japão, em Suzuka, no décimo lugar, garantindo um lugar na Q3 após uma prestação sólida, continuando a impressionar.
O jovem britânico tem sido uma das boas surpresas deste começo de temporada. Rápido, confiante e competitivo, a sua juventude não tem sido, para já, um problema e a prestação hoje na qualificação em Suzuka é um sinal claro que Lindblad pode ser um caso sério. Na Q2, conseguiu encontrar uma vaga para a Q3 e, com isso, atirou Max Verstappen para a zona de eliminação. O jovem da Racing Bulls estava visivelmente satisfeito no final da qualificação e tinha motivos para isso.
“Estou muito orgulhoso de mim. Acho que o trabalho que fiz na Q2 foi bastante impressionante. Diverti-me muito nessa volta. Sabia, depois da primeira tentativa, que se fizesse tudo na perfeição, talvez conseguisse passar por pouco. Por isso, disse a mim mesmo: vou desligar o cérebro, esperar pelo melhor e dar tudo. Foi uma sensação incrível, especialmente numa pista como esta, quando estás em perfeita sintonia com o carro. É muito divertido.”
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