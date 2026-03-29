GP do Japão F1: Arranque da corrida adiado

O arranque do GP do Japão vai ser ligeiramente adiado, devido a um incidente na corrida de uma das categorias de suporte. As reparações nas barreiras afetadas pelo incidente motivaram um adiamento de 10 minutos face ao horário inicialmente previsto.

O incidente aconteceu na curva 12, e as imagens retratam bem a violência com que o carro foi atirado para as barreiras.

The reason for the delay to the Japanese Grand Prix: a wild support race crash. pic.twitter.com/Mu2kiOyq0A — Motorsport (@Motorsport) March 29, 2026

Os pilotos já se encaminham para a grelha que terá a seguinte ordem: