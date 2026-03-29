GP do Japão F1: Andrea Stella satisfeito com a competitividade demonstrada pela McLaren

Andrea Stella fez um balanço positivo da prestação da McLaren no Grande Prémio do Japão de 2026, em Suzuka, destacando a competitividade demonstrada por Oscar Piastri e Lando Norris numa corrida marcada pela evolução da equipa.

O diretor da McLaren sublinhou que Piastri teve argumentos para lutar com George Russell durante a corrida, beneficiando da posição em pista para se manter na frente do piloto da Mercedes durante o primeiro stint. Ainda assim, admitiu que a recuperação de Kimi Antonelli tornava incerta qualquer possibilidade de discutir a vitória, sobretudo tendo em conta o ritmo demonstrado pelo piloto da Mercedes ao longo da prova.

Stella destacou também o desempenho de Lando Norris, que terminou na quinta posição, referindo que o britânico esteve competitivo e com capacidade para lutar com a Ferrari. Apesar das dificuldades enfrentadas nos treinos, que condicionaram a sua preparação, Norris conseguiu apresentar um ritmo consistente e contribuir para um resultado encorajador da equipa.

Andrea Stella analisou a corrida e o potencial da McLaren:

“Conseguíamos competir com o Russell hoje, que era ligeiramente mais rápido do que nós, mas o Oscar tinha a vantagem de estar à frente. Parecia que, quando o Oscar estava no seu ritmo, conseguia mantê-lo atrás. Teríamos tido uma oportunidade com o Russell. Não é claro se conseguiríamos manter o Antonelli atrás, que vinha a recuperar posições no pelotão.

Tudo isso fica por provar, mas o importante não é o ‘se’ ou o ‘e se’. O importante é que o progresso que vimos na qualificação foi confirmado na corrida, o que nos coloca numa boa posição para a pausa, onde vamos trabalhar para melhorar o carro.”

Sobre Lando Norris, acrescentou:

“O Lando fez uma boa corrida. Estava em condições de ultrapassar o Hamilton no final. Já tínhamos dito ontem que seria positivo se conseguíssemos lutar com a Ferrari, e conseguimos. O Lando tem estado condicionado pela equipa, porque tivemos vários problemas nos treinos.”