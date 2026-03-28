GP do Japão F1, Andrea Stella: “Ferrari está ainda um passo à frente”

Andrea Stella analisou o desempenho da McLaren na qualificação para o Grande Prémio do Japão, em Suzuka, destacando sinais de evolução, mas reconhecendo que a equipa ainda está atrás da Ferrari.

A McLaren apresentou-se em boa forma em Suzuka. O nível de competitividade aumentou e a estrutura de Woking parece ter agora argumentos para se aproximar da Ferrari. O terceiro lugar de Oscar Piastri é um bom indicador, numa equipa que já mostrou várias vezes que consegue dar saltos competitivos importantes durante a temporada.

O diretor da McLaren sublinhou os progressos registados ao nível do desempenho global, apontando melhorias na extração de rendimento do chassis, do acerto do carro e, sobretudo, da unidade motriz. Segundo Stella, a equipa tem vindo a compreender melhor esta geração de motores, o que tem permitido ganhar tempo por volta e aproximar-se dos principais adversários.

Apesar disso, reconheceu que a Ferrari continua a ter vantagem, especialmente em ritmo de corrida. Ainda que a McLaren tenha conseguido igualar a equipa italiana em qualificação, Stella admite que a luta por pódios ainda não é garantida, sublinhando a necessidade de continuar a evoluir o monolugar e introduzir atualizações nas próximas corridas.

Andrea Stella destacou os progressos e manteve uma abordagem cautelosa quanto às ambições imediatas:

“Há alguns sinais de progresso do ponto de vista do desempenho e da competitividade geral. Penso que esse progresso vem do facto de estarmos a extrair um pouco mais do chassis e do acerto, mas sobretudo da unidade motriz. Sempre dissemos que é difícil tirar o máximo desta nova geração de motores, mas estamos mais familiarizados, a calibrar melhor com os engenheiros da HPP (Mercedes), e isso traduz-se em tempo por volta.”

Ainda assim, deixou claro que a Ferrari mantém vantagem:

“É positivo que, em qualificação, estejamos ao nível da Ferrari, mas eles ainda estão um passo à frente. A Ferrari mostrou que ganhou ritmo relativo em corrida. Ficaria positivamente surpreendido se estivéssemos em condições de lutar com eles por pódios. Vamos tentar, mas sabemos que precisamos de melhorar o carro e, acima de tudo, trazer atualizações. Esse é o plano para a próxima corrida. Depois disso, poderemos lutar de forma mais consistente pelos pódios e, esperamos, mais tarde na época, pelas vitórias.”