GP do Japão de Fórmula 1: Quem te viu e quem te vê, Williams…

Vowles emitiu uma atualização que sugere que a reparação está a correr bem e que a equipa deverá estar apta a correr com dois carros no Japão, mas parece que não haverá novamente um monolugar sobressalente disponível, pelo que a pressão continuará a recair sobre os dois pilotos para manterem o carro ‘inteiro’ durante todo o fim de semana.

Dadas as grandes distâncias envolvidas no transporte do carro de volta para a sede da equipa em Grove, e depois enviado novamente a tempo para Suzuka, havia pouco menos de uma semana de tempo disponível para realizar o trabalho na fábrica.

A decisão quase deu frutos, já que Albon terminou a um segundo dos pontos, em 11º lugar, mas as repercussões foram grandes e a Williams tem estado a trabalhar ainda mais arduamente para tentar reparar o chassis a tempo da próxima ronda no Japão.

O cenário invulgar deixou o diretor da equipa, James Vowles, com uma decisão a tomar e ele optou por deixar Logan Sargeant de fora o resto do fim de semana para permitir que Albon competisse, pois era o anglo-tailandês que mais hipóteses tinha de dar pontos à equipa.

Melbourne foi um fim de semana particularmente difícil para a Williams, que saiu sem marcar quaisquer pontos e com apenas um carro a participar na corrida. O acidente de Alex Albon no TL1 danificou um dos dois chassis que a Williams construiu nesta fase da época, não havendo ainda um sobressalente disponível.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI