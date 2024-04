GP do Japão de Fórmula 1: nova ameaça da Ferrari à Red Bull?

Mas se há alguém que pode perturbar isso, é a McLaren. No ano passado foram muito competitivos em Suzuka e também começaram este ano em melhor forma do que no ano passado. Lando Norris não ficou muito longe de Carlos Sainz em Melbourne e sentiu que devia ter terminado em segundo, por isso há várias ameaças a surgir se a Red Bull não conseguir fazer tudo bem.

A Red Bull continua a ser a clara favorita, dada a sua vantagem noutras pistas e a sua forma geral, mas, como já foi referido, vamos para Suzuka com qualquer um dos pilotos da Ferrari ou da Red Bull a ter uma hipótese real de assumir a liderança do campeonato, e a Ferrari também está muito perto de o fazer na classificação dos construtores.

Na Austrália viu-se um 1-2 da Ferrari que ninguém esperava, e que deixou claro que, na pior das hipóteses, a Red Bull está ao alcance da ‘mira’ e com isso a Ferrari está suficientemente próxima para tirar o máximo partido de quaisquer oportunidades quando o circuito e as condições se adequam.

