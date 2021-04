GP do Japão de Fórmula 1 confirmado até 2024

A Fórmula 1 acaba de confirmar o prolongamento do contrato que liga a disciplina a Suzuka, por mais três anos. Desta forma, a Fórmula 1 continuará a organizar o Grande Prémio do Japão até, pelo menos, 2024.

Suzuka foi palco do Grande Prémio do Japão em todos os anos, excepto dois, desde a sua primeira corrida de F1, em 1987, mas o seu contrato atual, expirava após a prova de 2021 marcada para outubro: “Estou verdadeiramente encantado pelo facto da Fórmula 1 continuar a correr no Circuito de Suzuka por mais três anos”, disse o CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali: “O Japão ocupa um lugar especial nos corações e mentes dos fãs da F1 em todo o mundo, e Suzuka tem sido palco de muitos dos momentos mais lendários do desporto, com 11 títulos de pilotos a serem aí decididos.

O Grande Prémio do Japão quase sempre mostrou ser um drama apaixonante, e estou entusiasmado por podermos continuar a levar a ação e a emoção que é a Fórmula 1 aos apaixonados fãs do desporto motorizado do Japão”.

Tinham sido manifestadas preocupações sobre o futuro da F1 no Japão, dada a prevista saída da Honda no final de 2021, mas a ascensão do piloto da Alpha Tauri, Yuki Tsunoda, ajudou a manter o interesse japonês, que se estende para os próximos anos.