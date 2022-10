GP do Japão de Fórmula 1 (9 de Outubro): horários | AutoSport

O GP do Japão está de regresso à Fórmula 1. Depois de ter chegado à disciplina no memorável ano de 1976, saiu no ano seguinte, regressou em 1987 ficando até 2019. Depois veio a pandemia, e agora, em 2022, está de regresso.

Suzuka é o 13º circuito com mais corridas realizadas na F1, (31), a seguir a Monza (72), Mónaco (68), Silverstone (57), Spa-Francorchamps (55), Montréal (41), Nürburgring (41), Interlagos (38), Hockenheim (37), Budapest (37), Spielberg (Österreichring/ A1-Ring/ Red Bull Ring), (36), Catalunya (32) e Zandvoort (32)

O Circuito De Suzuka é um dos maiores desafios dos pilotos durante a época. O seu traçado em oito, que se mantém igual há décadas, é fantástico, e já proporcionou algumas das mais épicas decisões de campeonato da história da F1. A curva ‘Spoon’, a 130R, a travagem para a chicane, são ‘clássicas’ da F1. Suzuka é difícil para os pneus por causa do traçado da pista pois contém uma ampla variedade de curvas rápidas e fluidas que colocam cargas laterais elevadas sobre os pneus, mas também existem algumas áreas de travagem fortes e curvas mais apertadas.

1º GP 1987

Voltas 53

Circuito 5.807 km

Corrida 307.471 km

Recorde 1m30.983s (Lewis Hamilton, 2019)

Horário

Sexta-Feira, 7 Outubro

Treino livre 1 04:00 – 05:00

Treino livre 2 07:00 – 08:30

Sábado, 8 Outubro

Treino livre 3 04:00 – 05:00

Qualificação 07:00 – 08:00

Domingo, 9 Outubro

Corrida 6:00