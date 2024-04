GP do Japão de F1: Quatro sessões de qualificação, quatro poles para Max Verstappen

Naquela que é a quarta ronda de 2024 a qualificação de Suzuka no Japão foi totalmente dominada por Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) que assegura a sua quarta pole-position do ano.

Na segunda série de voltas, Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) recuperou a colocou o seu RB20 na segunda posição logo atrás de Verstappen, a 0.066s, um grande volta do piloto mexicano, com a Red Bull a confirmar o domínio que tem tido em Suzuka. Não tem sido habitual um 1-2 da Red Bull na qualificação, mas desta feita ficou colocado ao lado do neerlandês. Desde Spa 2023 que Pérez não ficava na primeira linha da grelha de partida.

Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) só conseguiu melhor no terceiro setor na sua derradeira volta rápida. Carlos Sainz (Ferrari SF-24) foi quarto com a Ferrari a nunca dar sinais de conseguir fazer melhor. Basta olhar para o oitavo lugar de Charles Leclerc (Ferrari SF-24), que se mostrou incrédulo por não conseguir fazer melhor nesta pista.

Depois de ter estado mal em qualificação na austrália, Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) foi quinto em Suzuka, voltando à média do que tinha feito antes de Melbourne: sexto e quarto!

Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) foi sexto, piorou face aos dois quintos lugares da Arábia saudita e Austrália, ele que no ano passado nesta pista tinha feito o brilharete de colocar o seu carro no segundo posto, indo ao pódio na corrida.

Para a Mercedes, nova desilusão. Estavam a dar sinais de poder conseguir algo mais, mas Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) foi apenas sétimo, na frente de Leclerc com George Russell (Mercedes F1 W15) em nono na frente de Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda). Neste momento, a Mercedes está inclusivamente bem atrás do melhor Aston Martin, porque o ‘outro’, estranhamente, foi eliminado na Q1.

Nessa fase da sessão ficaram pelo caminho Stroll, Gasly, Magnussen, Sargeant, Zhou e na Q2 foram eliminados, Ricciardo, Hulkenberg, Bottas, Albon, Ocon.

Nesta Q3, na primeira séries de voltas, Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) foi o mais rápido, 0.2s na frente de Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes), com Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) logo atrás a 0.365s do seu colega de equipa.

Carlos Sainz (Ferrari SF-24) ficou a 0.442s, seguindo-se o aniversariante Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) a 0.520s. Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) foi sexto a 0.526s, na frente de Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) a 0.609s,

Seguindo-se George Russell (Mercedes F1 W15) a 0.768s e Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda). Charles Leclerc (Ferrari SF-24) não fez um tempo nesta primeira série de voltas, deixando para mais tarde, colocando o seu Ferrari apenas em sétimo

Em 2024, quatro sessões de qualificação, quatro poles para Max Verstappen.

Lance Stroll eliminado na Q1

São 5 pilotos de 5 equipas eliminados no Q1, com Lance Stroll a ser uma das maiores surpresas do primeiro segmento da qualificação. Acompanham o piloto canadiano, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargeant e Zhou Guanyu.

Em sentido contrário, Esteban Ocon conseguiu a passagem ao Q2, com um tempo mais rápido do que Nico Hülkenberg e Alexander Albon.

Poucos pilotos saíram imediatamente para a pista após o semáforo verde se acender no final do pitlane para o início do primeiro segmento da sessão de qualificação do Grande Prémio do Japão.

Sem ninguém em pista, Kevin Magnussen registou a marca de 1:31.203s, precisando a Haas de um bom resultado na sessão, depois de um treino final complicado.

George Russell será investigado no final da qualificação, por possível saída insegura da sua box, num incidente com Oscar Piastri.

Com todos os pilotos em pista, Sergio Pérez passou para a frente da tabela de tempos até o seu companheiro de equipa terminar a sua volta, registando a marca mais rápida naquela altura, com 1:28.866s. Fernando Alonso colocou-se, pouco depois, no segundo posto, a 0.388s do neerlandês da Red Bull.

Seguiam-se Pérez (+0.437s) e Piastri (+0.559s), com Carlos Sainz a fechar o top 5, a mais de 0.6s de Max Verstappen.

Finalizadas estas voltas rápidas, surgiam Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Logan Sargeant, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu nas posições de eliminação no Q1.

O piloto norte-americano da Williams realizou a sua volta quando só estavam os dois carros da equipa em pista, mas ficou pelo 15º registo, numa posição frágil visto que ainda faltavam as últimas voltas rápidas de todos os outros pilotos.

No final do segmento, Esteban Ocon fez uma boa volta e terminou no 14º posto, enquanto Pierre Gasly ficou em posição de eliminação, no 17º lugar, atrás de Lance Stroll, a maior surpresa do Q1. Enquanto Fernando Alonso esteve na frente da tabela de tempos, o piloto canadiano vai partir do fundo da grelha, na 16ª posição.

Eliminados foram ainda Kevin Magnussen, Sargeant e Zhou Guanyu.

Ricciardo, Hülkenberg e Bottas de fora no Q2

Foram eliminados no Q2 Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon e Esteban Ocon. Estando muito competitivos em Suzuka, a Red Bull colocou os seus dois pilotos em pista logo no início do Q2, com Max Verstappen a bater Sergio Pérez por 0.012s na primeira volta rápida de ambos. Atrás da dupla de Milton Keynes, surgiam Lando Norris, Fernando Alonso e Carlos Sainz, enquanto nas posições de eliminação estavam Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg e Alexander Albon. O piloto da Williams não realizou qualquer tentativa na primeira metade do Q2, enquanto o alemão da Haas viu a sua volta mais rápida apagada, por exceder os limites de pista.

Quando terminou a volta rápida, com o quinto tempo, Sainz queixou-se do pedal do acelerador ter ficado mais macio, levando os mecânicos da Ferrari a investigarem essa situação na box.

Na sua última tentativa de volta rápida, Lewis Hamilton saltou para o terceiro posto da tabela de tempos, a 0.147s de Max Verstappen, enquanto mais atrás, Yuki Tsunoda conseguiu a passagem ao Q3, atirando o seu companheiro da equipa, Daniel Ricciardo para o 11º posto e sendo eliminado no segmento intermédio da qualificação.

A acompanhar o australiano da RB na zona de eliminação ficaram Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon, que fez apenas uma volta no Q2, e Esteban Ocon.