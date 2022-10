GP do EUA F1, Charles Leclerc: “Tivemos demasiada degradação no final da corrida” | AutoSport

Charles Leclerc estava, como em muitas outras corridas deste ano, um pouco desapontado com o resultado final obtido. Largou de 12º, acabou em terceiro, numa corrida bem executada por parte do piloto monegasco e da Ferrari, mas mais uma vez a degradação mais elevada dos pneus, face à Red Bull impediu que a Ferrari desafiasse pela vitória. O terceiro lugar é um bom resultado, mas não adiou a festa do título da Red Bull.

Leclerc falou da exigência da corrida e admitiu que a Ferrari precisa de continuar a trabalhar para conseguir chegar aos Red Bull e regressar às vitórias:

“Estou mais ou menos satisfeito porque começamos em 12º e terminamos na terceira posição. Mas olhando para a corrida, é um pouco desapontante, pois tínhamos ritmo para mais, mas tivemos demasiada degradação no final. Vamos trabalhar nisso, mas no final, o pódio é um bom resultado. É uma corrida exigente, especialmente o primeiro setor com muitas forças G e com a degradação de pneus, estamos sempre a trabalhar com o volante o que torna ainda mais exigente. Mas foi uma boa batalha com o Checo [Pérez] e depois com o Max [Verstappen]. Temos de continuar a trabalhar para os desafiar mais no final das corridas. Não deveremos ter updates para a corrida do México e vamos tentar otimizar o nosso pacote.”