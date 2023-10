GP do Catar: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Triunfo de Max Verstappen na corrida de domingo, depois de festejar o tricampeonato no dia anterior. O piloto neerlandês fechou as contas do título sem ter vencido a corrida Sprint, bastando o segundo lugar no final dos 100 km de distância da prova.

Verstappen brilhou no domingo, Oscar Piastri no sábado, conquistando a sua primeira vitória na Fórmula 1, apesar de ainda não ser numa corrida de Grande Prémio. O piloto australiano esteve novamente em evidência no dia seguinte, subindo ao pódio na companhia de Lando Norris pela segunda semana consecutiva. Uma boa operação da McLaren, que foi a equipa que mais pontos somou no final dos três dias de ação no Catar.

Queremos saber qual foi o piloto que se destacou para os nossos leitores. Qual foi o Melhor Piloto do Dia no GP do Catar?

