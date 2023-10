GP do Catar: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultado | AutoSport

Triunfo de Max Verstappen na corrida de domingo, depois de festejar o tricampeonato no dia anterior. O piloto neerlandês fechou as contas do título sem ter vencido a corrida Sprint, bastando o segundo lugar no final dos 100 km de distância da prova.

Verstappen brilhou no domingo, Oscar Piastri no sábado, conquistando a sua primeira vitória na Fórmula 1, apesar de ainda não ser numa corrida de Grande Prémio. O piloto australiano esteve novamente em evidência no dia seguinte, subindo ao pódio na companhia de Lando Norris pela segunda semana consecutiva. Uma boa operação da McLaren, que foi a equipa que mais pontos somou no final dos três dias de ação no Catar.

Oscar Piastri foi o piloto mais votado pelos leitores do AutoSport, reunindo 49,3% dos votos, seguido de George Russell (20,3%) e Max Verstappen (14,5%). Lando Norris (6,5%) e Fernando Alonso (5,8%) completaram o top 5.

VOX POP

scirocco: “Dada a juventude e o facto de ser o seu primeiro ano diria sem duvida Oscar Piastri. A maneira como gere a pressão e o talento que mostra são sinais evidentes de uma excelente aquisição da McLaren para o futuro”

Pity: “Estou dividida entre Piastri e Russell. O jovem australiano teve um fim de semana brilhante e o britânico fez uma recuperação não menos brilhante na corrida depois de ter caído para último. Pelo conjunto do fim de semana, voto no Piastri.”

917/30: “Esta para mim é fácil, voto Piastri! Mais uma vez mostrou do que é feito, rápido, calculista e sem cometer erros. Não me recordo de ver um piloto tão novo com tanta frieza, aparentemente nada o consegue destabilizar. Lando, esse sim, parece começar a mostrar sinais de pressão parecendo ele o rookie em virtude dos pequenos erros cometidos. Repito o que disse aqui há uns meses, Lando não vai ter vida fácil com Piastri ao seu lado… Nota muito positiva para Russell que bateu LH durante todo o fds até que…LH lhe bateu, ainda assim GR fez uma bela recuperação!”

2020: “Piastri, lógico…”

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool