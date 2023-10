GP do Catar F1: Siga a corrida AQUI | AutoSport

Volta 12: Param Fernando Alonso e Pierre Gasly, regressando à pista com pneus médios usados.

Volta 11: George Russell aproveita a paragem de Tsunoda para subir ao décimo posto ainda com pneus médios.

Volta 10: Yuki Tsunoda é o primeiro piloto do top 10 a parar para troca de pneus, com a exceção do que aconteceu com George Russell no início da corrida e devido a acidente.

Volta 8: Russell recupera uma posição depois de ultrapassar Zhou Guanyu.

Volta 6: Nico Hülkenberg ultrapassou Yuki Tsunoda pelo oitavo posto, mas tem de cumprir penalização de 10 segundos por arrancar fora do seu lugar na grelha de partida.

Volta 5: Verstappen escapa a Piastri depois de um bom recomeço do novo tricampeão de Fórmula 1.

Volta 4: Vai terminar o período de Safety Car.

Toto Wolff tenta animar George Russell através de uma comunicação rádio. O responsável da Mercedes ainda não está na pista com a equipa, estando a recuperar de uma cirurgia.

Volta 4: Nico Hülkenberg pode ter arrancado fora do seu lugar na grelha de partida.

Param os primeiros pilotos, nenhum da frente do pelotão.

Volta 3: Um toque entre Lewis Hamilton e George Russell ainda na curva 1 da corrida do GP do Catar, leva às desistência do Mercedes nº44 e obriga à entrada do Safety Car. Para já, Russell parou para trocar de pneus e asa dianteira, regressando à pista, mas poderá ter danos no monolugar.

Neste momento, Max Verstappen mantém a liderança, seguido de Oscar Piastri e Fernando Alonso. Charles Leclerc e Esteban Ocon fecham o top 5.

Volta 1: Safety Car

Volta 1: Os dois Mercedes bateram e Lewis Hamilton está fora da corrida!

Pneus para a partida da corrida: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Liam Lawson e Kevin Magnussen começam com pneus macios, Sergio Pérez começa com pneus duros a partir do pitlane e todos os outros começam com pneus médios. Apenas Hamilton tem um jogo novo de pneus no top 10.

Grelha de partida revista após a confirmação pela Ferrari da não participação de Carlos Sainz:

UMA das maiores dúvidas em relação à corrida de hoje centra-se no número de paragens que cada piloto terá de efetuar, uma vez que não são muitos os que têm 3 pneus novos que permitam parar apenas três vezes e realizar um turno de 18 voltas no máximo com o mesmo jogo.

Podemos assistir a uma surpresa vinda do fundo do pelotão?

A FIA decidiu pela imposição do máximo de 18 voltas para cada um dos jogos de pneus Pirelli para a corrida de hoje do GP do Catar, o que na prática leva a pelo menos três paragens por piloto.

Carlos Sainz não participa na corrida depois de Ferrari descobrir fuga de combustível

Sergio Pérez arranca das vias das boxes

Dados da pista:

1º GP 2021

Voltas 57

Circuito 5.380 km

Corrida 308.826 km

Recorde 1m23.196s (Max Verstappen, 2021)

