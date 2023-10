GP do Catar F1: Max Verstappen lidera com mais de 8s de vantagem para Piastri | AutoSport

Oscar Piastri continua na perseguição a Max Verstappen após as primeiras paragens, mas o líder da classificação tem mantido uma distância confortável para o seu perseguidor. Fernando Alonso é terceiro classificado de uma corrida em que as paragens por causa da limitação de voltas nos pneus e os limites de pista são os maiores temas. É pena, porque têm sido muitas as ultrapassagens e as lutas por posições com manobras bonitas.

Lewis Hamilton ficou de fora da corrida na curva 1 da primeira volta, mas George Russell está dentro dos pontos depois do toque entre ambos.