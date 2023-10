GP do Catar F1: Colisão entre os dois Mercedes na volta de abertura | AutoSport

Um toque entre Lewis Hamilton e George Russell ainda na curva 1 da corrida do GP do Catar, leva às desistência do Mercedes nº44 e obriga à entrada do Safety Car. Para já, Russell parou para trocar de pneus e asa dianteira, regressando à pista, mas poderá ter danos no monolugar.

Neste momento, Max Verstappen mantém a liderança, seguido de Oscar Piastri e Fernando Alonso. Charles Leclerc e Esteban Ocon fecham o top 5.