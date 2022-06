GP do Canadá, TL2: Max Verstappen na frente, Charles Leclerc por perto | AutoSport

Max Verstappen terminou o segundo treino do dia na frente das operações. O piloto da Red Bull foi consistentemente o mais rápido e é nesta altura o grande favorito. Mas Charles Leclerc não ficou longe e a luta entre os dois poderá ser novamente animada.

Max Verstappen, que foi o mais rápido no primeiro treino, foi também o primeiro a colocar um tempo representativo na tabela, com o registo de 1:15.618 com pneus médios, à frente de Sérgio Pérez que ficou a mais de 0.7 segundos.

A Mercedes demorou a entrar em pista, com trabalho de afinação ainda a ser feito nos monolugares prateados, depois de um primeiro treino em que os pneus traseiros sofreram mais do que o desejável, especialmente no carro de Lewis Hamilton. Valtteri Bottas também começou com problemas eletrónicos no seu carro.

Charles Leclerc (com pneus macios) tratou de se aproximar do tempo de Verstappen, ficando a 0.2 segundos do neerlandês. No entanto, o piloto #1 da Red Bull foi o primeiro a entrar no segundo quatorze nesta sessão, ficando a quase 0.5 segundos do piloto da Ferrari. Fernando Alonso (pneus macios) tratou de se intrometer no top 3 e fez o segundo tempo, superando a marca do Ferrari #16. Carlos Sainz e Sérgio Pérez completavam o top 5. Sainz queixava-se de muito porpoising, enquanto os Mercedes pareciam menos afetados pelas oscilações neste traçado. Mas isso não impediu o espanhol de melhorar, tal como Leclerc, que se instalaram no top 3, quando tínhamos 20 minutos de treino concluídos. A tarde de Bottas continuava a complicar-se com mais problemas eletrónicos, o que o atirou de novo para a box.

Na primeira simulação de qualificação com pneus macios, Max Verstappen tratou de baixar ainda mais o melhor tempo (1:14.127). Já Pérez ficou a quase um segundo do registo do colega de equipa. Leclerc aproximou-se de Verstappen e ficou a apenas 0.081 segundo do tempo de Verstappen, enquanto Sainz se mantinha a 0.225. Nesta fase Sebastian Vettel era quarto, à frente de Alonso, George Russell, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, com Pérez a fechar o top 10.

Os últimos minutos foram usados para simulações de corridas e stints mais longos, a fim de entender melhor a degradação dos pneus, tendo em conta que choveu muito ontem e a pista vai evoluir de forma muito vincada ao longo do fim de semana (estão previstas chuvas fortes para daqui a pouco o que poderá lavar a pista e retirar toda a borracha acumulada até agora). Mas não vimos mais alterações significativas na ordem da tabela e Verstappen terminou a sessão no topo , seguido de Leclerc e Sainz, com Vettel e Alonso no top 5.

Verstappen parece estar muito bem e desde o primeiro treino que parece ser o homem do momento. Muito confiante, muito rápido, é o piloto a bater, pelo menos para já. Charles Leclerc está perto, mas diz-se que a Ferrari poderá instalar mais uma unidade motriz nova amanhã, para ter mais uma disponível, o que poderá levar a uma penalização. A teoria ainda não está confirmada, mas para já, Leclerc parece ter argumentos para bater Verstappen. Sainz está a alguma distância e Pérez teve uma má sessão com problemas na afinação do seu monolugar. Vettel parece estar a confirmar a melhoria de forma da Aston e ficou a milhas de Lance Stroll. Fernando Alonso voltou a destacar-se no treino, mas teremos de esperar para ver se esse bom ritmo se mantém amanhã ou se volta a piorar como em Baku. A Mercedes continua com problema e se Russell apresentou um ritmo razoável, Hamilton está com problema em encontrar o melhor compromisso. A McLaren parece confortável no top 10 e costuma não mostrar tudo nos treinos e Ocon fechou o top 10, o que pode ser também um bom sinal para a Alpine. Haas ficou à frente da Alfa Romeo (mais problemas de fiabilidade). Yuki Tsunoda foi 17º em contraciclo com o que vinha a fazer até este fim de semana e muito pior que o seu colega Pierre Gasly, que está, aparentemente, de volta à velha forma. Os Williams continuam no fundo da tabela.

Para amanhã, a luta na qualificação pela pole deverá ser entre Leclerc e Verstappen, pois os colegas de equipa parecem longe. No segundo pelotão lutas interessantes, com Alpine, McLaren, Alpha Tauri a mostrarem argumentos e curiosidade para ver se o ritmo de Vettel se mantém amanhã.