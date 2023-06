GP do Canadá: Siga a corrida aqui | AutoSport

Volta 50 – A vinte voltas do fim, Verstappen continuava com cinco segundos de vantagem para Fernando Alonso, com Hamilton a aproximar-se. Leclerc e Sainz continuavam no top 5. Pérez, Albon, Russell, Ocon e Bottas completavam o top 10.

Volta 48 – Fernando Alonso estava em modo de gestão de combustível ou gestão de travões e por isso Lewis Hamilton ia-se aproximando. “Quero ganhar a corrida” disse Alonso.

Volta 44 – Carlos Sainz tinha ordens para não incomodar Charles Leclerc. A ordem dos carros da Ferrari parecia encontrada. Leclerc era quarto e Sainz quinto.

Volta 43 – Max Verstappen parou pela segunda vez e colocou pneus médios, no que era a segunda paragem do Red Bull #1.

Volta 42 – Fernando Alonso responde a Hamilton e colocou um conjunto de pneus duros.

Volta 41 – Lewis Hamilton parou para colocar pneus médios e caiu para o terceiro lugar. Verstappen e Alonso estavam agora nos dois primeiros lugares, mas Hamilton começava o ataque.

Volta 40 – Charles Leclerc parou para trocar de pneus e manteve o quarto lugar, numa boa operação da Ferrari, mantendo as posições dos pilotos e defendendo o undercut de Pérez.

Volta 39 – Pérez parou na volta 38 e Carlos Sainz reagiu na volta 39, com a paragem logo na volta a seguir. Sainz manteve o quinto lugar enquanto Pérez caiu para o sétimo posto, atrás de Albon. Lando Norris foi penalizado por comportamento antidesportivo (cinco segundos de penalização)

Volta 38 – A meio da corrida, Max Verstappen liderava, com cinco segundos de vantagem para Fernando Alonso. Seguiam-se Hamilton, Leclerc e Sainz (Ferrari esperava pela melhor altura para trocar de pneus), Pérez (ainda sem parar), Piastri, Albon, Russell e Ocon. Vários pilotos começavam a migrar para uma estratégia de duas paragens.

Volta 35 – A luta Nyck de Vries vs Kevin Magnussen acabou da pior forma com de Vries a bloquear a travagem na curva 3, levando consigo Magnussen. Quem lucrou foi George Russell, que era já 11º nesta altura.

Volta 32 – Nico Hulkenberg parava pela segunda vez para colocar pneus duros. Verstappen tinha quase cinco segundos de vantagem para Alonso, mas queixava-se de falta de aderência.

Volta 30 – Lance Stroll parou na volta 28 pela segunda vez, pouco antes de Verstappen se queixar que não tinha aderência com o conjunto de pneus duros. Alex Albon conseguiu passar Magnussen na volta 29 e instalava-se no 11º posto. Ferrari preparava-se para parar e trocar de pneus nos seus carros.

Volta 25 – Oscar Piastri passa Magnussen e regressa ao top 10. Verstappen tinha 3.5 segundos de vantagem para Alonso, que conseguiu afastar-se de Hamilton. A Ferrari dava ordens de equipa e mantinha a ordem entre Leclerc e Sainz. Sainz tinha dito que estava mais rápido que o colega de equipa.

Volta 22 – Fernando Alonso passa Lewis Hamilton pelo segundo lugar. A luta entre os dois campeões está a aquecer. Alex Albon tentou passar Kevin Magnussen, mas falhou e por isso perdeu a posição para Piastri.

Volta 21 – Lando Norris passou Magnussen pelo nono lugar e agora começava o ataque a Valtteri Bottas. Na frente, Verstappen tinha 2 segundos de avanço para Hamilton, que era pressionado por Alonso. Leclerc e Sainz mantinham-se no top 10.

Volta 20 – As lutas no meio do pelotão estavam quentes com Alex Albon a passar Oscar Piastri, depois de um pequeno erro do australiano na última curva.

Volta 17 – O Safety Car saiu de pista e no recomeço da prova não vimos mudanças na ordem do pelotão. A luta mais interessante era entre Lando Norris e Oscar Piastri, com Norris a manter o 10º posto, depois de passar o seu colega de equipa.

Volta 13 – George Russell regressou à pista depois de uma paragem mais demorada para verificar o carro. O top 5 era agora composto por Verstappen, Hamilton, Alonso, Leclerc e Sainz, com Pérez em sexto, Magnussen em sétimo e Bottas em nono. Ocon e Piastri, que também pararam para trocar para os pneus duros completavam o top 10. Nesta fase, apenas Leclerc e Sainz tinham médios “calçados”. Leclerc, Sainz, Pérez e Magnussen ainda tinham de parar.

Volta 12 – Nico Hulkenberg e Nyck de Vries também entraram para as boxes para trocar de pneus. George Russell terá tocado contra as proteções da pista, o que motivou a entrada do Safety Car. Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Max Verstappen entraram para colocar pneus duros. Lewis Hamilton poderá ser investigado por um Unsafe Release.

Volta 10 – Se Max Verstappen, com uma diferença de 3 segundos começa a gerir a corrida. Mais atrás, o trio Hamilton, Alonso, Russell segue junto e promete animar a corrida. Ocon está já a cinco segundos desta luta. Sainz está em 11º e Pérez está em 12º, sem grandes progressos. Piere Gasly entrou para trocar os pneus macios, com que começou a prova. Tsunoda também trocou de pneus, ambos escolhendo os pneus duros.

Volta 8 – A neutralização da corrida foi curta, com os comissários a retirarem o carro de Sargeant rapidamente. O top 5 manteve-se com as respetivas distâncias, mais atrás, Charles Leclerc tentar passar Lando Norris, sem sucesso.

Volta 7 – Oscar Piastri passou Nico Hulkenberg pelo sexto lugar. O top cinco mantém-se inalterado desde a volta 1, com Verstappen, Hamilton, Alonso, Russell e Ocon. Logan Sargeant foi obrigado a parar o carro em pista entre a curva 6 e sete, o que provocou um Virtual Safety Car.

Volta 5 – Max Verstappen, em primeiro, vai aumentando a distância para Lewis Hamilton. A diferença é quase de 2 segundos. Fernando Alonso tocou nas proteções da pista, sem qualquer prejuízo para o espanhol. Charles Leclerc continua atrás dos dois McLaren.

Volta 2 – Charles Leclerc, em nono, atacava Lando Norris, que perdeu um lugar para Oscar Piastri na primeira volta. Alex Albon aguentava-se ainda no top 10 nesta fase. Lance Stroll, ganhou dois lugares no arranque e era agora 14º, logo atrás de Pierre Gasly.

Volta 1 – Max Verstappen arrancou bem e manteve o primeiro lugar, enquanto Lewis Hamilton ganhou um lugar a Fernando Alonso. Esteban Ocon, ganhou um lugar a Nico Hulkenberg, e mais atrás, Carlos Sainz e Sergio Pérez lutavam ferozmente pelo 11º posto. Na luta entre Sainz e Pérez, Kevin Magnussen era quase apanhado na última curva e escapou por pouco ao acidente.

Temperaturas

Temperatura da pista: 32,6ºC

Temperatura do ar: 18,5ºC

Humidade: 66%

Probabilidade de chuva para esta corrida: 10%

Dados da Pista:

Primeira corrida – 1978

Comprimento da pista – 4.361km

Distância de corrida – 305.27 km

Nº de voltas – 70

Volta recorde – 1:13.078 Valtteri Bottas (2019)