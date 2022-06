GP do Canadá, Sebastian Vettel: “Temos de ser realistas” | AutoSport

Sebastian Vettel mantém os pés no chão, apesar das boas prestações nos treinos livres de ontem. O piloto alemão admitiu que o comportamento do carro foi bom, mas salientou que a equipa deve manter-se realista para o que a espera hoje, na qualificação:

“Este é um circuito complicado de acertar, especialmente depois de alguns anos sem virmos cá- perdi o carro algumas vezes na aproximação à Curva Um – mas, no geral, o comportamento do carro foi bom”, disse Vettel. “Ainda assim, penso que temos de ser realistas quanto à qualificação; estamos sempre a melhorar, mas ainda temos algum trabalho a fazer. Penso que o sábado pode ser complicado – as condições têm sido imprevisíveis durante todo o fim-de-semana e parece provável que seja mais um dia molhado e seco. Mas estou ansioso por ver mudanças na meteorologia.”