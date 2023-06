GP do Canadá: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Novo fim de semana dominador de Max Verstappen, voltou a não ser importunado na frente do pelotão e ganhou vantagem ainda com a discussão entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton. George Russell ainda se imiscuiu nesta luta, mas cedo ficou de fora, acabando mesmo por desistir mais tarde.

Se na frente Alonso e Hamilton deram um pouco de luta pelo segundo posto, fora dos lugares de pódio a Ferrari esteve bem e somou pontos que precisam no campeonato. Bateram Sergio Pérez, que esteve numa terra de ninguém e pôde parar para apostar na volta mais rápida da corrida, somando mais um ponto.7

A grande surpresa – já o tinha sido na qualificação – foi Alexander Albon, que mostrou um bom desempenho tanto em pista molhada como seca. Terminou no sétimo posto depois de travar Russell e Esteban Ocon.

O piloto francês acabaria por travar uma boa luta com Lando Norris até à travagem para a última chicane do circuito na última volta, mas o piloto britânico ficou fora dos pontos devido à penalização acrescentada ao seu tempo final.

Lance Stroll e Valtteri Bottas também trocaram argumentos até à meta, confirmando o canadiano os pontos em ‘casa’ e o finlandês o décimo lugar.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio do Canadá.

Foto: Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool