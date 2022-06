GP do Canadá, Kevin Magnussen: “Lewis Hamilton venceu em Jidá sem meia asa da frente” | AutoSport

A corrida de Kevin Magnussen ficou arruinada logo nas primeiras curvas. As lutas com Lewis Hamilton foram intensas e a asa dianteira apareceu danificada. Os comissários mostraram bandeiras preta e laranja, e o dinamarquês foi obrigado a entrar nas boxes para trocar a asa. Magnussen referiu que os comissários foram influenciados e que deviam dar liberdade aos pilotos para correr mesmo com carros danificados:

“Só tive um pequeno contacto, nada de grave”, disse o dinamarquês no final da corrida. “Arranhei um pouco a minha asa da frente e depois foi-me dito para ir às boxes. Estive a falar com o [Esteban ] Ocon há pouco e ele estava a brincar, de como disse à FIA que era realmente mau”, explicou ele. “Se sabe que pode influenciar a FIA dessa forma, vai fazê-lo, não vai? Foi o que ele fez, fair play.

“Mas tem de nos deixar pilotar “, insistiu ele, “não foi nada. O carro estava bem. A asa da frente estava segura, não estava partida. Basta lembrar Jidá no ano passado, Lewis Hamilton venceu a corrida sem meia asa da frente, o que penso estar correto, sabe. Vamos correr se pudermos. De repente parece muito diferente. No Mónaco não nos põem em marcha porque começa a chuviscar… aqui sou chamado porque tenho um arranhão na minha asa da frente”.