GP do Canadá F1: um ‘empate’ que não sucedia há 27 anos…

O recorde permanece no empate triplo do GP da Europa 1997, em Jerez de la Frontera, entre Jacques Villeneuve (Williams), Michael Schumacher (Ferrari) e Heinz Harald Frentzen (Williams), com todos a registar 1m21.072s, mas este ano, George Russell e Max Verstappen estabelecem tempos de pole idênticos no GP do Canadá, algo que não sucedia há 27 anos.

Enquanto Max Verstappen e a Red Bull inicialmente pareciam ter mantido a sua forma dominante de 2023 quando a temporada começou, logo ficou claro que os atuais campeões enfrentariam um desafio muito mais forte de seus rivais desta vez. Isso ficou especialmente claro quando a F1 visitou o Circuito Gilles-Villeneuve para o Grande Prémio do Canadá, onde a Mercedes parecia ter dado passos em frente ao apresentar um desempenho notável durante o terceiro e último treino. George Russell continuou a mostrar-se forte durante a qualificação no final do dia e assegurou provisoriamente a P1 após as primeiras passagens pela Q3, tendo efetuado uma volta em 1m12,000s.

Verstappen, entretanto, melhorou o seu próprio registo durante os momentos finais, mas incrivelmente estabeleceu exatamente o mesmo tempo que Russell, fazendo com que seja a primeira vez que os pilotos empatam na pole desde o Grande Prémio da Europa de 1997. Dado que Russell fez o seu tempo primeiro, o britânico foi o único a arrancar da frente, mas Verstappen acabou por vencer a corrida no domingo.

Recorde-se que a Fórmula 1 começou a registar tempos ao milésimo de segundo a partir da década de 1970. Nesse período, houve uma grande evolução tecnológica na medição de tempo, com a F1 a passar a usar sistemas de rádio e computadorizados para cronometragem.

Antes disso, a cronometragem era muito menos precisa, medindo apenas décimos ou centésimos de segundo.

Com o aumento da velocidade dos carros e a necessidade de maior precisão, foram incorporados os milésimos de segundo na medição dos tempos e já se fala em usar medições ainda mais precisas.