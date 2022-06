GP do Canadá F1: Toto Wolff elogiou decisão de George Russell | AutoSport

Toto Wolff elogiou a postura de George Russell e a sua decisão de arriscar colocar os pneus slicks no final da Q3, ainda com a pista algo molhada. Russell não conseguiu segurar o carro, pois certas zonas da pista estavam encharcas, mas Wolff gostou de ver a coragem e a ambição do seu piloto:

“Não estamos na luta pelo campeonato. Mas este era o momento em que podíamos correr riscos e eu gosto de jogadas arriscadas, gosto de decisões corajosas. Isto foi o que ele fez e poderia ter sido um momento heróico. Não foi, mas acho que é preciso avançar quando se está onde estamos”.

“Penso que somos bastante bons no molhado mas, infelizmente, a previsão para amanhã é de sol, com temperaturas mais quentes”.