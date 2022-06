GP do Canadá F1, Sergio Pérez: “Acho que os travões estavam frios” | AutoSport

Sergio Pérez lamentou o erro na Q2, que o atirou para a 13º posição da grelha de partida para a corrida de amanhã. O mexicano falhou a travagem para a curva 3 e o seu carro ficou preso nas barreiras TecPro, motivando o final prematuro da sessão para o #11. Pérez explicou o motivo do erro:

“Eu cometi um erro e lamento muito pela minha equipa”, admitiu Pérez. “Infelizmente desiludi-os. Já estou a pensar na corrida de amanhã para tentar recuperar e conseguir bons pontos. Eu estava com dificuldades com os travões. Eu acho que eles estavam frios”, explicou o mexicano. “Eu bloqueei os pneus na curva 10 da volta anterior e ficaram danificados. Isso deve ter tido influência quando entrei na curva 3 e deixei de ter controlo do carro. Amanhã, vamos tentar minimizar os danos e atacar desde a primeira volta para ver onde terminamos”, finalizou.