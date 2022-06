GP do Canadá F1: Pierre Gasly satisfeito com intervenção rápida da FIA | AutoSport

Alguns pilotos mostraram a sua satisfação por ver uma intervenção tão rápida da FIA no que diz respeito ao problema do porpoising. Pierre Gasly foi um dos pilotos que falou positivamente da intervenção da FIA:

“Estou feliz por eles estarem a levar isto a sério e por tentarem intervir o mais rapidamente possível com medidas”, disse Gasly citado aos media. “Nós, pilotos, somos, em última análise, os que temos de suportar os golpes destes impactos e sofrer a dor. Estou feliz que a FIA tenha compreendido a nossa mensagem e respondido rapidamente. Se olharmos apenas para as imagens onboard, nem sequer nos apercebemos de como é. Só quando se está no carro a 330 quilómetros por hora é que se percebe isso”, acrescentou Gasly. “No início não foi um problema para mim. Passo muito tempo no ginásio, mas nunca senti o que senti em Baku. [Fiz] dois tratamentos de fisioterapia por dia, porque me doíam muito as costas. Na segunda-feira tive também outra sessão imediatamente após o meu voo, porque doíam-me as costas. Continuo a sentir-me um pouco dorido. É o novo normal, mas no futuro, é realmente necessário encontrar soluções”.