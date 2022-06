GP do Canadá F1: Os destaques da Qualificação | AutoSport

Como se esperava, as condições da pista decidiram o desfecho da qualificação. A chuva deu tréguas, mas a pista demorou a secar e só no final vimos uma trajetória seca… mas não tão seca que permitisse o uso de pneus slicks.

Max Verstappen foi a estrela da qualificação. Foi constantemente o mais rápido, melhorando os registos de forma constante e chegou ao fim com uma pole conquistada com mais de 0.6 segundos de vantagem para o segundo classificado. Com Leclerc afastado da luta devido à penalização por troca de elementos da unidade motriz, Verstappen reinou como quis. Fernando Alonso foi também a estrela da tarde. O piloto espanhol já tinha mostrado bom ritmo no treino e manteve na qualificação. Conseguiu o segundo lugar para a grelha de amanhã, graças a um carro que funcionou bem na chuva e graças ao seu enorme talento. Alonso mercia um carro melhor. Carlos Sainz foi terceiro, mas ficou a quase 0.8 segundos de Verstappen, uma distância demasiado grande para quem quer andar na luta pelo título. Arriscou em demasia nos últimos setores da última volta e pagou por isso. Tem de fazer melhor.

Lewis Hamilton foi quarto e conseguiu um bom resultado para amanhã, apesar de ter ficado a segundo e meio da referência, uma eternidade em F1. Amanhã, com o piso seco, veremos o que o Mercedes é capaz de fazer. Kevin Magnussen completou o top 5 e provou mais uma vez o seu talento. Em condições difíceis, não ficou longe de Hamilton e isso é um grande elogio para a Haas. Mick Schumacher finalmente mostrou o que pode e deve fazer. Sexto tempo nesta dura qualificação e uma grande injeção de moral para o jovem alemão, que precisava de uma tarde assim. Esteban Ocon foi sétimo, a milhas do seu colega de equipa, George Russell foi oitavo, com uma decisão inexplicável de usar pneus slicks numa pista em que vários pontos chave estavam molhados. Uma decisão que custou caro, ele que podia ter tentado o quarto lugar que Hamilton conseguiu. Foi demasiado ambicioso. Daniel Ricciardo foi nono, numa Q3 discreta, mas uma boa sessão no geral e Zhou Guanyu passou pela primeira vez à Q3, depois de Valtteri Bottas ter sido eliminado na Q2. Bom resultado para o chinês. Alex Albon foi 12º, o que foi bom olhando ao que o Williams podia fazer, Sergio Pérez borrou a pintura e com um erro vai sair de 13º, terminando a boa série que estava a ter, Lando Norris foi o azarado do dia, com problema na sua unidade motriz que comprometeram a qualificação.

A eliminação de Pierre Gasly na Q1 foi um choque, mas suspeita-se de um problema nos travões do francês, o que comprometeu uma possível boa qualificação. Sebastian Vettel e Lance Stroll ficaram-se pela Q1, um péssimo resultado, olhando ao que estavam a fazer nos treinos, especialmente Vettel, que não reconheceu o carro na qualificação, Nicholas Latifi fez pouco para minorar a pressão a que está sujeito e Yuki Tsunoda, tal como Charles Leclerc passearam na pista, sabendo que amanhã largam do fim da grelha.

Avizinha-se uma tarde tranquila para Verstappen amanhã. A Red Bull tem sido a mais forte e Fernando Alonso vai tentar segurar o segundo lugar o tanto quanto possível, pelo que a luta com o compatriota vai ser acesa e se largar bem, Verstappen pode ter uma corrida fácil. Na luta pelo segundo pelotão, Lewis Hamilton deverá ter também a vida facilitada, com os dois Haas a servir de tampão aos ataques de Ocon, Russell e Ricciardo. Esta é a teoria. Veremos o que acontece na prática.