GP do Canadá F1: Os destaques da corrida | AutoSport

Max Verstappen não foi apenas o destaque da corrida, foi o destaque de todo o fim de semana. Foi constantemente o mais rápido e a vitória do neerlandês não foi surpresa. Verstappen, que disse que lhe faltava encontrar o compromisso certo de afinação no começo do fim de semana de Baku, parece ter feito “as pazes” com o RB18 e as duas últimas corridas do #1 são a prova que está em forma e pronto para a revalidação do título. Nas corridas que concluiu, Verstappen venceu seis e terminou uma no terceiro lugar. Se não tivesse ficado a zeros em duas das três primeiras corridas a história do campeonato seria outra.

Carlos Sainz fez uma boa corrida, foi pressionando Verstappen que nunca ficou demasiado à vontade, mas não chegou a ser uma verdadeira ameaça ao primeiro lugar. Este resultado poderá motivar mais um pouco o espanhol, mas fica no ar a sensação que não tem ainda argumentos para lutar com Verstappen e Leclerc, que estão numa liga diferente.

Lewis Hamilton regressou aos pódios, o que já não fazia desde a primeira corrida. Boa prova do britânico, com bom andamento. George Russell também fez uma boa corrida, mas pagou pela invenção de ontem na qualificação, perdendo lugares que fizeram a diferença hoje. Apresentou um andamento semelhante ao de Hamilton e a estratégia não lhe sorriu.

Charles Leclerc terminou em quinto lugar e se no primeiro stint com os duros parecia que não conseguira chegar ao top 5, quando calçou os médios a música foi outra. Um ritmo muito melhor, ultrapassagens mais incisivas e uma boa recuperação. Mas a distância para Verstappen continua a aumentar.

Esteban Ocon e Fernando Alonso ficaram em sexto e sétimo, respetivamente. Alonso fez uma boa corrida mas um problema na sua unidade motriz tirou-lhe a possibilidade de almejar algo mais. Ocon aproveitou e, apesar de também ele com alguns problemas, ficou à frente do colega. Fica no ar a dúvida se a estratégia de Alonso foi a ideal, com a Alpine a mostrar pouca ambição.

A Alfa Romeo mostrou que poderia ter mais pontos. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu fizeram boas corridas, o chinês em especial, que ficou preso num comboio DRS mas mostrou que pode dar mais. Zhou está a mostrar boa forma e nas últimas corridas tem evidenciado mais potencial.

Lance Stroll foi uma das estrelas da tarde. Fez um primeiro stint muito bom, onde aguentou a pressão da concorrência e no segundo stint soube capitalizar o bom trabalho feito. Grande prova em casa.

Daniel Ricciardo foi novamente discreto, Vettel tentou estratégias diferentes, sem sucesso, Albon merecia um pouco mais, mas teve azar nos Virtual Safety Car e Safety Car, Pierre Gasly voltou a ter problemas no carro e apenas concluiu a corrida, Lando Norris também com problemas na unidade motriz teve uma tarde para esquecer e Nicholas Latifi voltou a desiludir. Kevin Magnussen começou bem, mas danificou a asa, teve de vir para as boxes mais cedo e a partir daí a corrida ficou comprometida. Caiu muito nas últimas voltas.

Tsunoda estava a ter uma tarde má quando errou (se motivado por um problema técnico ou não, não sabemos ainda), Mick Schumacher estava bem lançado para os pontos mas teve novamente azar (falha mecânica) e Pérez voltou a pagar pela falta de fiabilidade.