GP do Canadá F1: Os cinco melhores | AutoSport

Num GP do Canadá que teve um pouco de tudo, desde chuva no sábado, pista seca no domingo, Safety Car e alguma indefinição, escolhemos os cinco melhores da prova canadiana:

Max Verstappen

Imperial. Foi o mais rápido durante o fim de semana todo, na qualificação deixou a concorrência a milhas e na corrida soube gerir a corrida de forma brilhante, aguentando a pressão final de Carlos Sainz. Não tremeu e mostrou fibra de campeão. Parece ter encontrado o equilíbrio certo com o seu carro e deu motivos de preocupação à Ferrari. Este Verstappen é difícil de parar.



Carlos Sainz

É verdade que não conseguiu levar a melhor sobre Verstappen, mesmo que a Ferrari tenha apresentado um ritmo melhor. É verdade que falhou na qualificação, num ataque mais violento à última curva, que lhe custou meio segundo. Mas no geral foi um fim de semana positivo para Sainz, apenas por ter conseguido uma boa prestação, sem problemas e sem dores de cabeça. Tem de dar ainda mais, mas foi uma boa injeção de moral, do único piloto que conseguiu pressionar o #1 durante a corrida.



Lewis Hamilton

De regresso aos pódios. Depois de uma sexta feira complicada, com dificuldades em encontrar o equilíbrio certo no carro, foi crescendo ao longo do fim de semana e na corrida esteve muito bem. Um ritmo interessante, claramente superior ao resto do pelotão. Conseguiu um bom resultado e ganhou ânimo para as próximas corridas.



Zhou Guanyu

Melhor corrida do ano para o jovem chinês. Bateu o seu colega de equipa na qualificação e no domingo foi um dos animadores da prova. Boas manobras, mas nem sempre conseguiu encontrar o ritmo certo para conseguir desfeitear os adversários. Apesar das dificuldades a meio da corrida, inserido num comboio DRS, manteve sempre a compostura e conseguiu um excelente resultado, no regresso aos pontos. Boa corrida.



Lance Stroll

Voltou a destacar-se em casa. Não teve a qualificação que desejava, com o ritmo dos Aston Martin a esfumar-se misteriosamente do TL3 para a qualificação, mas na corrida Stroll esteve bem. Com um primeiro stint muito forte, conseguiu ganhar vaga no top 10 que nunca mais largou. Boa corrida do canadiano, motivado por jogar em casa.