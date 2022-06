GP do Canadá F1: Nova diretiva técnica da FIA vai complicar ainda mais a vida à Mercedes | AutoSport

A nova diretiva técnica da FIA vai complicar ainda mais a vida às equipas que já sofrem de porposing. Não que esse fenómeno vá aumentar, mas por poder implicar que a competitividade dessas equipas vai ficar ainda mais em causa.

O fenómeno do porpoising pode ser minimizado aumentando a altura do carro ao solo. Mas em alguns carros isso pode significar uma diminuição acentuada da performance. Como tal, essas equipas poderão sofrer com os resultados a curto prazo. Isso foi o que explicou Ted Kravitz, jornalista da Sky Sports F1:

“É uma grande surpresa porque a Mercedes tem passado as últimas semanas e corridas a dizer que algo deveria ser feito para resolver os problemas das oscilações, que é um fenómeno aerodinâmico”, disse ele à Sky F1. “Na verdade, na última corrida, não foi o fenómeno aerodinâmico. Foi o facto de a Mercedes estar a correr com os seus carros muito baixos e de os carros baterem na pista quando enfrentavam alguns solavancos. Lewis Hamilton estava claramente em sofrimento ao sair do seu carro depois do seu Mercedes ter sofrido mais problemas de porpoising no Azerbaijão, levando Toto Wolff a pedir-lhe desculpa. Então o que a Mercedes queria ouvir da FIA, era uma espécie de regra sobre talvez toda a gente levantar os seus carros para que os pilotos não ficassem com as costas em mau estado. Em vez disso, o que eles receberam da FIA, foi quase uma Task Force, uma diretiva técnica dirigida às equipas cujos carros estão a saltar mais, nomeadamente a Mercedes. Portanto, isto está a trabalhar contra a Mercedes e isto pode ter um efeito muito negativo. Com base no que estão a dizer, a FIA vai analisar formas de parar o porpoising, o que na Mercedes significa é levantar o carro para que o carro não bata mais no chão e cause dor nas costas a Lewis Hamilton e George Russell. Claro que a consequência disso é que os carros Mercedes serão mais lentos, porque não é assim que eles gostam de ser afinados para a velocidade máxima. Gostam de correr perto do chão – e se os pilotos tiverem dores na coluna, bem, essa é apenas a consequência de irem depressa. Se levantem o Mercedes, irão mais devagar. Então é esta a reação que estamos a ter aqui no Canadá ao que tem sido realmente uma intervenção surpreendente da FIA e não uma que a Mercedes pretendia”.

