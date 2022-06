GP do Canadá F1: McLaren sem ritmo para mais | AutoSport

Foi um fim de semana cinzento para a McLaren. O ritmo não foi o melhor e para piorar, Lando Norris teve muitos problemas técnicos com o seu monolugar. Daniel Ricciardo ainda tentou lutar, mas cedo se percebeu que não teria argumentos, também com algumas dificuldades técnicas.

“Infelizmente, não é o melhor domingo para nós” disse Ricciardo. “Simplesmente não tínhamos o ritmo, e depois tivemos de gerir também algumas outras coisas. Foi duro e colocou-nos demasiado fora de discussão. Temos de dar uma vista de olhos, ver onde podemos ir melhor, e depois só limar algumas coisas”.

“Hoje tivemos muito azar e também não tivemos o ritmo para correr e ultrapassar as pessoas contra as quais queríamos correr” disse Norris. “Foi muito difícil de ultrapassar em geral e isso prejudicou o nosso ritmo. Não conseguimos chegar às posições em que queríamos estar. Penso que o ritmo não era muito mau. Não era suficientemente bom, mas não era muito mau, apenas o facto de não conseguirmos ultrapassar, prejudicou-nos muito hoje. Temos trabalho a fazer. Houve erros do meu lado, erros da equipa e só precisamos de voltar atrás e fazer um trabalho muito melhor no próximo”.

“Uma tarde de domingo muito decepcionante para nós aqui em Montreal” disse o diretor da equipa, Andreas Seidl. “Foi um fim-de-semana difícil em geral, com o carro sem ritmo, tendo problemas de fiabilidade e sofrendo um problema operacional na dupla paragem nas boxes durante o período de Virtual Safety Car. Temos de reconhecer que os nossos concorrentes fizeram um trabalho melhor e por isso não merecemos pontos hoje. Não demos ao Lando nem ao Daniel o pacote que mereciam hoje, pelo que temos de lhes dar um pedido de desculpas. Os meus agradecimentos à nossa equipa aqui na pista, de volta à fábrica e aos nossos colegas da HPP pelos seus esforços durante todo este longo trajeto. Também temos de usar isto como uma oportunidade para aprender, e voltar mais fortes dentro de duas semanas para a nossa corrida em casa em Silverstone”.