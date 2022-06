GP do Canadá F1: Max Verstappen aguenta a pressão final e vence | AutoSport

Foi um GP do Canadá com muita gestão de pneus e muita estratégia. A pista verde, com pouca borracha devido às chuvadas que lavaram o asfalto, deu dores de cabeça com a degradação dos pneus a ser o ponto fulcral desta tarde. Max Verstappen venceu a corrida e segurou o ataque final de Carlos Sainz. Verstappen esteve sempre no comando das operações, mesmo que tenha perdido pontualmente a liderança, Sainz tentou tudo para pressionar o neerlandês e um Safety Car provocado por Yuki Tsunoda no último terço da corrida favoreceu a estratégia do espanhol. No entanto os argumentos para desafiar Verstappen foram poucos e o #55 teve de se contentar com o segundo posto. A Mercedes conseguiu uma boa corrida e um lugar no pódio para Lewis Hamilton, o segundo do ano para o #44, à frente de George Russell. Charles Leclerc fez uma primeira metade de corrida algo cinzenta, mas uma vez que colocou os pneus médios, subiu o nível e conseguiu recuperar até ao quinto posto. Os Alpine conseguiram pontos importantes, embora a estratégia tenha sido algo conservadora, mas ambos os carros tiveram problemas técnicos pelo que este resultado é muito positivo. A Alfa Romeo ficou no top10 com boas corridas dos dois pilotos e Lance Stroll conseguiu terminar nos pontos depois de largar de 17º.

O filme da corrida

O céu estava limpo e a temperatura era relativamente elevada, muito mais do que no dia de ontem, apesar de um vento forte e algo intenso. As bancadas do Circuito Gilles Villeneuve estavam repletas de gente neste regresso da F1 ao Canadá.

Charles Leclerc largou da penúltima posição da grelha, abdicando de largar das boxes, sendo penalizado por troca de elementos da unidade motriz. Também Yuki Tsunoda foi penalizado e por isso estava no fim da tabela. Pierre Gasly teve uma qualificação para esquecer, mas foi motivada por um problema no travão dianteiro esquerdo que foi trocado durante a noite. Também Lando Norris teve de trocar de elementos da unidade motriz, mas foram colocadas peças que já tinham sido usadas e por isso não motivaram penalizações. Também Esteban Ocon tinha problemas com o carro que o impediam de replicar o ritmo de Fernando Alonso.

A pista estava muito verde e o problema do graing era uma preocupação. A estratégia de uma paragem apenas parecia ser a preferida, mas se os níveis de degradação fossem muito altos, poderíamos ver as equipas a recalibrar a estratégia para duas paragens. Max Verstappen largava da pole e, em teoria, seria uma tarde tranquila se o arranque fosse bom e se conseguisse escapar à pressão de Fernando Alonso nas primeiras curvas. Carlos Sainz tinha de largar bem para poder estar perto de Verstappen, tentando reverter o momento de forma, depois de um abandono e um fim de semana cinzento em Baku. Lewis Hamilton estava na quarta posição e interessado em conseguir um lugar no pódio e os Haas tentariam aguentar-se o máximo de tempo possível no top 6 conquistado na qualificação.

Todos os pilotos escolheram pneus médios, à exceção de Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lando Norris, Lance Stroll e Charles Leclerc.

No arranque, Verstappen largou bem e afastou-se de Fernando Alonso que teve de se defender de Carlos Sainz, enquanto Lewis Hamilton se defendia de Kevin Magnussen. Mick Schumacher perdeu duas posições para Esteban Ocon e George Russell, caindo para oitavo, enquanto Sergio Pérez ganhou duas posições, subindo ao 11º posto. Pierre Gasly também perdeu duas posições para os dois Aston Martin , caindo para 18º e Nicholas Latifi perdeu duas posições e caiu para último, com Charles Leclerc a subir duas posições no arranque.

Na volta 3, Sainz passou Alonso e assumiu o segundo lugar, pouco depois de Russell ter passado Ocon pelo sexto lugar. Na volta seguinte Zhou Guanyu passou Daniel Ricciardo e Pierre Gasly estava com um problema técnico que não iria facilitar a vida ao francês.

Verstappen estava a três segundos de Sainz, que não conseguia aproximar-se do líder, enquanto Alonso continuava colado ao compatriota, com Lewis Hamilton por perto. Russell continuava a mostrar bom andamento e passou Magnussen.

Na volta 6, já tínhamos visto Gasly e Sebastian Vettel a trocar de pneus para os duros e Magnussen via a bandeira preta e laranja para entrar na box para trocar de asa dianteira que se danificou na luta com Hamilton.

A tarde complicou-se para a Red Bull na volta 8, pois Pérez foi obrigado a parar o carro com problemas no seu monolugar (aparentemente transmissão ou caixa de velocidades), o que motivou um Virtual Safety Car. Verstappen aproveitou para trocar de pneus para colocar os duros, tal como Lewis Hamilton. Sainz e Alonso não pararam e o espanhol ficou na liderança da corrida na volta dez. Assim, a ordem era Sainz, Alonso, Verstappen, Russell, Ocon, Hamilton, Schumacher, Zhou, Ricciardo e Albon. Leclerc era 13º e estava preso atrás de Lando Norris.

Hamilton ultrapassou Ocon e subiu ao quinto lugar, enquanto Alonso ficava atento ao que o #44 fazia. Verstappen ia aproximando-se de Alonso e ameaçava o lugar do espanhol. Na volta 15, Verstappen despachou o #14 da Alpine e o neerlandês partia agora atrás de Sainz.

Valtteri Bottas estava a atacar Alex Albon, mas o tailandês não facilitou a tarefa ao piloto da Alfa Romeo, defendendo o décimo posto. Mas na volta 18 Bottas e Leclerc passaram pelo piloto da Williams, que foi para as boxes pouco depois. Zhou continuava a fazer uma boa corrida e subiu ao sétimo posto, ao mesmo tempo que Schumacher aparecia parado em pista com problemas no seu carro, motivando o segundo VSC do dia. Russell, Ocon, Zhou e Ricciardo aproveitaram para trocar de borrachas sem perder muito tempo. A paragem de Norris foi um desastre e perdeu muito tempo enquanto Vettel voltou a entrar nas boxes no que poderia ser a última paragem do alemão. Carlos Sainz parou e saiu para a pista atrás de Alonso (ainda com os médios com que largou) e à frente de Hamilton, isto na volta 21. Leclerc era já oitavo, depois de ter largado de 19º posto. Na frente, Verstappen tinha quase 10 segundos de vantagem para o resto da concorrência.

Sainz passou com facilidade Alonso na volta 22 e regressou ao segundo posto, com o piloto da Alpine agora sob a ameaça de Hamilton, que concluiu a manobra poucas voltas depois. Alonso era o mais lento do top 5, numa estratégia diferente da Alpine. Na volta 29, Alonso parou para colocar os pneus duros, no que poderia ser a única paragem do dia para o espanhol.

Na luta pelo nono posto, Stroll, que ainda não tinha parado, segurava Zhou, Tsunoda e Ricciardo, com quatro candidatos aos últimos lugares nos pontos. Já a recuperação de Leclerc não corria como planeado e o piloto Ferrari não conseguia ultrapassar os adversários, Ocon neste caso.

Na volta 40 a ordem do top 10 era Verstappen (a gerir a corrida e os pneus), Sainz (cada vez mais perto), Hamilton, Russell (ambos os Mercedes com estratégias diferentes), Ocon (com o quinto lugar bem encaminhado), Leclerc (sem ritmo para ultrapassar), Alonso (a preparar um ataque final), Bottas (sem ter parado), Stroll (sem ter parado) e Zhou.

Leclerc parou na volta 42 e caiu para o 12º posto, com os pneus médios colocados, depois de uma paragem mal conseguida por parte da Ferrari. Leclerc ficou no comboio DRS liderado por Stroll, que se mantinha inalterado há muitas voltas.

Na volta 43, Verstappen parou para trocar de pneus e caiu para o terceiro posto. Sainz voltou à liderança e Hamilton era segundo depois de uma boa luta na saída das boxes com Verstappen. Mas Hamilton não lutou muito mais e entrou nas boxes pouco depois, entregando o segundo lugar ao neerlandês. Russell assumiu a terceira posição, ao mesmo tempo que Leclerc mostrava mais ritmo com os médios começando a ultrapassar carros, subindo ao 10º posto. Russell parou na volta 46 e a ordem foi restabelecida dentro da Mercedes e o pódio para Hamilton ficava à vista.

Na volta 49 Yuki Tsunoda apareceu parado na saída das boxes, depois de ter ido em frente após a troca de pneus, o que trouxe para a pista o Safety Car. Carlos Sainz foi para as boxes e colocou pneus duros novos e ficava perto de Verstappen. Ocon e Alonso foram para as boxes para colocar pneus médios e a luta pelo top 5 também ficava em aberto.

A ordem era Verstappen, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Leclerc, Bottas, Vettel e Zhou. No recomeço, Verstappen conseguiu evitar a pressão de Sainz e Hamilton estava perto do Ferrari do espanhol. Verstappen conseguiu ganhar quase um segundo de vantagem para Sainz. Sainz apertava com Verstappen e tentava aproximar-se do Red Bull, para o ataque com DRS. O espanhol tinha pneus mais novos e tinha argumentos para tentar a primeira vitória.

Na volta 57, Sainz começava o ataque ao #1 da Red Bull e Verstappen parecia algo vulnerável. Um pouco mais atrás, Leclerc passava Alonso (talvez problemas com a unidade motriz) e tentava minimizar o prejuízo deste fim de semana. Sainz tentou tudo para se aproximar de Verstappen, mas nunca teve tração suficiente para conseguir chegar-se perto de Verstappen que conseguiu a sexta vitória do ano. Uma grande exibição de Verstappen e mais um passo importante nas contas do título. Carlos Sainz foi segundo e não teve argumentos para Verstappen e Hamilton levou uma injeção de moral com o regresso ao pódio. Russell conseguiu um bom quarto lugar, Leclerc em quinto conseguiu o que se esperava com uma grande recuperação com os médios, Ocon e Alonso conseguiram bons pontos, Bottas e Zhou fizeram boas prestações e Stroll fez uma excelente recuperação.