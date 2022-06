GP do Canadá F1, Mattia Binotto: “No geral podemos estar satisfeitos” | AutoSport

Mattia Binotto fez o balanço do fim de semana da Ferrari. No geral foi um fim de semana positivo, com um segundo lugar e um quinto, depois de uma boa corrida de Carlos Sainz e uma boa recuperação de Charles Leclerc. A Ferrari recuperou algum terreno para a Red Bull, mas não foi uma vitória. Binotto admitiu que para isso, é preciso ser perfeito:

“Foi quase um bom dia porque, no geral, tivemos um ritmo ligeiramente melhor e poderíamos ter conseguido um resultado melhor, mas ontem a qualificação não foi a melhor e quando não se começa na frente, tudo se torna mais difícil. Para vencer, hoje em dia, é preciso ser prefeito e está-nos a falhar alguma coisa. Mas no geral, podemos estar satisfeitos pois sabíamos que com a penalização do Charles seria um fim de semana complicado para nós. Se olharmos para a tabela de construtores, ganhamos alguns pontos à Red Bull. Claro que vencer é sempre melhor, mas olhamos já para a próxima corrida.”

“Não fiquei preocupado por ver o Charles a não conseguir ultrapassar. Esta era uma corrida em que era preciso paciência e fomos pacientes. Começamos do fundo da tabela, acabamos em quinto, que era o que procurávamos.”

“Não sei o que aconteceu com a Red Bull, mas isso prova que a fiabilidade tem sido difícil de atingir para toda a gente. Sofremos com isso mas os outros também. Estamos focados em melhorar o que nos tem faltado e resolver tudo assim que possível. A luta não está acabada, há muitas corridas pela frente, ainda não chegamos ao meio da temporada e o que aconteceu ao Sergio Pérez prova que tudo pode acontecer. Estamos focados na próxima corrida, acredito que a Red Bull irá apresentar um grande pacote de melhorias lá, por isso vamos ver o que acontece.