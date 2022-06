GP do Canadá F1: Lando Norris, Sergio Pérez e Valtteri Bottas eliminados | AutoSport

Max Verstappen voltou a ser o mais rápido, agora na Q2 mas Fernando Alonso e George Russell parecem estar com vontade de se destacar nesta qualificação. Já Lando Norris foi bafejado pelo azar e Sergio Pérez pagou pelo seu erro.

No arranque da Q2 já vimos muitos pilotos a apostarem nos pneus intermédios, com a pista mais seca e preparada para receber os pneus marcados a verde. Fernando Alonso provou a toda a gente que os pneus intermédios eram a escolha certa, tirando um segundo ao tempo de George Russell, com Max Verstappen a ficar a meio segundo do tempo do espanhol com os pneus de chuva. Alex Albon teve uma saída de pista na curva 6, mas não danificou o seu monolugar. Pouco depois, Sergio Pérez teve uma saída semelhante na curva três. Pérez tentou soltar-se da barreira Tec Pro, mas a sessão foi interrompida e o mexicano ficou preso sem possibilidade de continuar a qualificação.

Nesta fase, Alonso era o mais rápido, seguido de Verstappen, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, George Russell, Lewis Hamilton, Sérgio Pérez, Alex Albon e Mick Schumacher.

Sobravam nove minutos para o fim da Q2 e na zona de eliminação estavam Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo, Lando Norris e Charles Leclerc já não estava no carro, pois amanhã o último lugar da grelha estava garantido devido às penalizações por troca de elementos das unidades motrizes. A chuva tinha parado e já víamos uma trajetória algo seca.

Russell foi o primeiro a entrar no segundo 29, mas caiu para terceiro, ficando atrás de Verstappen e Sainz. Os tempos começaram a cair vertiginosamente. Lando Norris ficou muito tempo na box, com problemas na sua unidade motriz e ficava com pouco tempo para encontrar um lugar na Q3. Norris não completou a sua volta e ficou eliminado. De fora da Q3 ficavam Norris, Leclerc, Pérez, Alex Albon e Valtteri Bottas.